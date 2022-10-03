Українські військові закріплюються на звільнених від окупантів територіях Херсонської області

ЗСУ продовжують вести активні бої.

Українські військові закріплюються на звільнених від окупантів територіях Херсонської області
© Facebook/Генштаб ЗСУ

Українські захисники продовжують вести активні бої в Херсонській області та закріплюються на звільнених територіях, заявила керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Також продовжуємо роботу з місцевим населенням вздовж лінії зіткнення, вздовж лінії фронту в населених пунктах, які потерпають від вогню ворога. Це майже 45 населених пунктів, які були обстріляні протягом минулої доби, і це означає, що посилення вогню може дуже шкодити місцевому населенню. Ми організовуємо евакуацію, якщо люди мають таку можливість і бажання, вони можуть скористатись", - йдеться в повідомленні.


Анна Конюченко, ZN.ua





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