Українські військові закріплюються на звільнених від окупантів територіях Херсонської області

Українські захисники продовжують вести активні бої в Херсонській області та закріплюються на звільнених територіях, заявила керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Також продовжуємо роботу з місцевим населенням вздовж лінії зіткнення, вздовж лінії фронту в населених пунктах, які потерпають від вогню ворога. Це майже 45 населених пунктів, які були обстріляні протягом минулої доби, і це означає, що посилення вогню може дуже шкодити місцевому населенню. Ми організовуємо евакуацію, якщо люди мають таку можливість і бажання, вони можуть скористатись", - йдеться в повідомленні.