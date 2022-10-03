У РФ ще не визначилися, в яких межах «приєднуватимуть» Херсонську та Запорізьку області
Однак у Госдумі вже є проект рішення, який говорить про інше, інформує
У Кремлі заявили, що ще не визначилися, в яких межах анексуватимуть окуповані Росією Херсонську та Запорізьку області України, і «радитимуться з населенням».
Як
Як це буде відбуватися, він не уточнив, але додав, що «референдум» із цього приводу не передбачається.
У свою чергу голова комітету Держдуми з держбудівництва та законодавства Павєл Крашенинников
Окуповані території Луганської та Донецької областей, де РФ у 2014 році створила так звані «народні республіки», хочуть «приєднати» до «у межах 2014 року».