У РФ ще не визначилися, в яких межах «приєднуватимуть» Херсонську та Запорізьку області

У Кремлі заявили, що ще не визначилися, в яких межах анексуватимуть окуповані Росією Херсонську та Запорізьку області України, і «радитимуться з населенням».

Як заявив речник Путіна Дмітрій Пєсков, «кордони Херсонської та Запорізької областей у складі Росії залежатимуть від волі населення».

Як це буде відбуватися, він не уточнив, але додав, що «референдум» із цього приводу не передбачається.

У свою чергу голова комітету Держдуми з держбудівництва та законодавства Павєл Крашенинников заявив , що Херсонську область «планують включити до складу РФ » разом з окупованими частинами Миколаївської області «згідно з адміністративними кордонами з урахуванням указів ВДА Херсонської області 20 вересня», а «межі території Запорізької області визначаються адміністративними кордонами Запорізької області, що існують на день прийняття області до РФ ».