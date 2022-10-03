У РФ ще не визначилися, в яких межах «приєднуватимуть» Херсонську та Запорізьку області

Однак у Госдумі вже є проект рішення, який говорить про інше, інформує ZN.ua.

У РФ ще не визначилися, в яких межах «приєднуватимуть» Херсонську та Запорізьку області
© Ксенія Сіліна/Суспільне Херсон

У Кремлі заявили, що ще не визначилися, в яких межах анексуватимуть окуповані Росією Херсонську та Запорізьку області України, і «радитимуться з населенням».

Як заявив речник Путіна Дмітрій Пєсков, «кордони Херсонської та Запорізької областей у складі Росії залежатимуть від волі населення».

Як це буде відбуватися, він не уточнив, але додав, що «референдум» із цього приводу не передбачається.

У свою чергу голова комітету Держдуми з держбудівництва та законодавства Павєл Крашенинников заявив, що Херсонську область «планують включити до складу РФ» разом з окупованими частинами Миколаївської області «згідно з адміністративними кордонами з урахуванням указів ВДА Херсонської області 20 вересня», а «межі території Запорізької області визначаються адміністративними кордонами Запорізької області, що існують на день прийняття області до РФ».

Окуповані території Луганської та Донецької областей, де РФ у 2014 році створила так звані «народні республіки», хочуть «приєднати» до «у межах 2014 року».


Ірина Знась, ZN.ua





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