В Україні зросла кількість людей, які б проголосували за вступ до НАТО – опитування

Підтримка вступу України в НАТО серед українців зараз є найвищою за всю історію спостережень: на референдумі цю ініціативу підтримали б 83%, свідчать результати опитування соціологічної групи « Рейтинг », проведеного 1-2 жовтня серед 2000 респондентів в усіх регіонах України, окрім окупованих територій, де наразі недоступний мобільний зв’язок.

«Проти» проголосували б всього 4% громадян, не пішли б на референдум 9%.

У червні цього року вступ до Альянсу підтримували 76% в порівнянні з нинішніми 83%.

Вступ до НАТО дещо обережніше сприймається мешканцями сходу країни (69% – за вступ, 9% проти, 17% не прийшли б на голосування). Попри це у порівнянні із попереднім опитуванням динаміка у підтримці вступу до Альянсу серед мешканців цього макрорегіону дуже позитивна (у червні за – 55%, проти – 20%, не прийшли б голосувати 22%).