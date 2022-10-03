В Україні зросла кількість людей, які б проголосували за вступ до НАТО – опитування

Якби зараз відбувся референдум щодо вступу в НАТО, «за» проголосувала би більшість українців, інформує ZN.ua.

В Україні зросла кількість людей, які б проголосували за вступ до НАТО – опитування
© nato.int

Підтримка вступу України в НАТО серед українців зараз є найвищою за всю історію спостережень: на референдумі цю ініціативу підтримали б 83%, свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг», проведеного 1-2 жовтня серед 2000 респондентів в усіх регіонах України, окрім окупованих територій, де наразі недоступний мобільний зв’язок.

«Проти» проголосували б всього 4% громадян, не пішли б на референдум 9%.

У червні цього року вступ до Альянсу підтримували 76% в порівнянні з нинішніми 83%.

Вступ до НАТО дещо обережніше сприймається мешканцями сходу країни (69% – за вступ, 9% проти, 17% не прийшли б на голосування). Попри це у порівнянні із попереднім опитуванням динаміка у підтримці вступу до Альянсу серед мешканців цього макрорегіону дуже позитивна (у червні за – 55%, проти – 20%, не прийшли б голосувати 22%).


Анастасія Дейна, ZN.ua





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