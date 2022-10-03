В Україні зросла кількість людей, які б проголосували за вступ до НАТО – опитування
Якби зараз відбувся референдум щодо вступу в НАТО, «за» проголосувала би більшість українців, інформує
Підтримка вступу України в НАТО серед українців зараз є найвищою за всю історію спостережень: на референдумі цю ініціативу підтримали б 83%, свідчать результати опитування соціологічної групи «
«Проти» проголосували б всього 4% громадян, не пішли б на референдум 9%.
У червні цього року вступ до Альянсу підтримували 76% в порівнянні з нинішніми 83%.
Вступ до НАТО дещо обережніше сприймається мешканцями сходу країни (69% – за вступ, 9% проти, 17% не прийшли б на голосування). Попри це у порівнянні із попереднім опитуванням динаміка у підтримці вступу до Альянсу серед мешканців цього макрорегіону дуже позитивна (у червні за – 55%, проти – 20%, не прийшли б голосувати 22%).