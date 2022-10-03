Вторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 3 жовтня

Українські військові продовжують звільнювати населені пункти на півдні та сході, інформує ZN.ua.

Міністерство оборони Британії опублікувало актуальну карту бойових дій в Україні станом на понеділок, 3 жовтня.

"Незаконне й неспровоковане вторгнення в Україну продовжується", — зазначає Міністерство оборони у Twitter.

Українські військові продовжують звільнювати населені пункти на півдні та сході.

Російська армія намагається утримати свої позиції та атакувати на Донеччині. Уже традиційно росіяни використовують свою вогневу перевагу та активно обстрілюють як позиції ЗСУ, так і населені пункти.

Українські військові відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Виїмка, Спірне, Невельське та Первомайське.


Анна Конюченко, ZN.ua





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