"Напевно, це і є пекло": опубліковано уривок із щоденника окупанта з описом боїв та розстріла своєї ж колони

У Мережі з'явився уривок із щоденника російського загарбника, який брав участь у боях на території України у перші дні після вторгнення росії.

Як повідомляє Politeka.net, уривок щоденника оприлюднив виконавчий директор Українського інституту майбутнього, екс-радник голови МВС Віктор Андрусів.

За словами Андрусіва, у щоденнику російський окупант також описує кілька днів до вторгнення.

«Оскільки записи закінчуються 26 числа, підозрюю, що був поранений або загинув. Вибрав найцікавіше. Дуже цікаве чтиво про 2 армію світу і "ехали на учения, ничего не знали"», - прокоментував мемуари загарбника Андрусів.

Так, російський військовослужбовець у записах зазначає, що офіцери розуміли, що «війна неминуча», спочатку їм говорили, що «їдемо прикривати кордон з Україною», а потім надійшли нові накази, серед яких "у кожній роті мати прапор РФ , ВДВ та прапор перемоги".

У записі, датованій 23 лютого, окупант повідомляє, що всім стало зрозуміло, що «до війни залишилося менше доби» і вони отримали карти Херсона, Миколаєва, а також завдання – "здійснити рейд територією супротивника та вийти до мостів через Дніпро".

«Там має висадитися повітряний десант та утримувати мости до нашого підходу. На все про все 7 годин», - йдеться у записах окупанта.

Також невідомий військовослужбовець описує перші бої із українськими захисниками.

«О 7:40 перейшли кордон. Правіше йде бій. Батальйони 33 і 255 полків проривають оборону супротивника. Наші колони йдуть слідом. Починає виходить з ладу техніка. Піхоту пересаджуємо на інші машини. Механіки залишаються. 2 рази ламалися машини, на яких я їхав. Перший бій... Бойові машини стріляють по камазах, вони вийшли на нас. Починають рватись снаряди…», - описує напад на Україну окупант.

Те, що відбувається навколо, росіянин порівнює з пеклом:

«…Раптом попереду один оглушливий вибух, гриб вогню, другий, третій, не видно, що відбувається. Ніч, все горить, трасери літають, гуркіт, вибухи. Напевно, це і є пекло».

Також росіянин розповідає, що у бою вони розстріляли свою ж колону.

«Вранці готувалися пробиватися до мостів із бурятами... палива на 40-60 км, боєприпаси закінчуються... з ком дивізії зв'язку немає», - зазначено у короткому записі, датованому 25 лютого.