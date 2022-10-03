Молдова обмежила в'їзд росіян до країни
Після прибуття чоловіки призовного віку мають пройти співбесіду у прикордонному пункті, інформує
З кінця минулого тижня Молдова посилила контроль громадян Росії на кордоні, які бажають в'їхати до країни після оголошення мобілізації у РФ. Як заявив голова Служби інформації та безпеки Молдови Олександр Мустяце в інтерв'ю телеканалу
«Якщо ми сумніватимемося у чесності цих людей, то ми заборонятимемо їм в'їзд до нашої країни», — зазначив він.
У свою чергу, як пише видання «
Так, у неділю вранці, 2 жовтня, у зоні для тих, кого не пустили до країни, перебували близько 20 людей, які прилетіли з Росії. Усі вони не пройшли співбесіду в аеропорту та не зуміли підтвердити мету візиту.