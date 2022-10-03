Молдова обмежила в'їзд росіян до країни

Після прибуття чоловіки призовного віку мають пройти співбесіду у прикордонному пункті, інформує ZN.ua.

Молдова обмежила в'їзд росіян до країни

З кінця минулого тижня Молдова посилила контроль громадян Росії на кордоні, які бажають в'їхати до країни після оголошення мобілізації у РФ. Як заявив голова Служби інформації та безпеки Молдови Олександр Мустяце в інтерв'ю телеканалу TV8.md, росіян запитуватимуть про цілі прибуття в країну, наявність коштів на проживання та зворотні квитки.

«Якщо ми сумніватимемося у чесності цих людей, то ми заборонятимемо їм в'їзд до нашої країни», — зазначив він.

У свою чергу, як пише видання «Медуза» з посиланням на очевидців, в аеропорту Кишинева справді почали частіше не пропускати через кордон громадян РФ у більшості чоловіків.

Так, у неділю вранці, 2 жовтня, у зоні для тих, кого не пустили до країни, перебували близько 20 людей, які прилетіли з Росії. Усі вони не пройшли співбесіду в аеропорту та не зуміли підтвердити мету візиту.


Ірина Знась, ZN.ua





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