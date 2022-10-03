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2022-10-03
Понад 300 окупантів загинули на війні в Україні за добу
Йде 222-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, в нашій країні загинули вже 60 430 військових РФ, тільки за минулу добу ліквідовано 320 загарбників, а також знищено літак, вертоліт, три танки та багато іншої військової техніки ворога.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 03.10 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 60 430 (+320) осіб ліквідовано,
- танків ? 2 380 (+3) од.,
- бойових броньованих машин ? 4 991 (+16) од.,
- артилерійських систем – 1 405 (+0) од.,
- РСЗВ – 338 (+1) од.,
- засобів ППО ? 176 (+0) од.,
- літаків – 265 (+1) од.,
- вертольотів – 228 (+1) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1026 (+11),
- крилатих ракет ? 246 (+0),
- кораблів/катерів ? 15 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 811 (+15) од.,
- спеціальної техніки – 131 (+0).
Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.
Олена Руденко, Апостроф