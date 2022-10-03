Понад 300 окупантів загинули на війні в Україні за добу

Йде 222-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, в нашій країні загинули вже 60 430 військових РФ, тільки за минулу добу ліквідовано 320 загарбників, а також знищено літак, вертоліт, три танки та багато іншої військової техніки ворога.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Апостроф.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 03.10 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 60 430 (+320) осіб ліквідовано,
  • танків ? 2 380 (+3) од.,
  • бойових броньованих машин ? 4 991 (+16) од.,
  • артилерійських систем – 1 405 (+0) од.,
  • РСЗВ – 338 (+1) од.,
  • засобів ППО ? 176 (+0) од.,
  • літаків – 265 (+1) од.,
  • вертольотів – 228 (+1) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1026 (+11),
  • крилатих ракет ? 246 (+0),
  • кораблів/катерів ? 15 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 811 (+15) од.,
  • спеціальної техніки – 131 (+0).

Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.


Олена Руденко, Апостроф





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