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2022-10-03
Окупанти зранку недорахувались понад 300 солдатів, літака та гелікоптера: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
Найбільших втрат загарбники зазнали на двох напрямках.
© КМДА
Почалася 222 доба протистояння України повномасштабному вторгненню РФ. Генштаб ЗСУ
За понад сім місяців війни російські вбивці втратили:
- особового складу – близько 60430 (+320) одиниць;
- танків – 2380 (+3) од.;
- бойових броньованих машин – 4991 (+16) од.;
- артилерійських систем – 1405 (+0) од.;
- РСЗВ – 338 (+1) од.;
- засобів ППО – 176 (+0) од.;
- літаків – 265 (+1) од.;
- гелікоптерів – 228 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1026 (+11) од.;
- крилатих ракет – 246 (+0) од.;
- кораблів/катерів – 15 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3811 (+15) од.;
- спеціальної техніки – 131 (+0).
«Найбільших втрат противник зазнав на краматорському та бахмутському напрямках. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!», – додали в Генштабі.
Юлія Москаленко, ZN.ua