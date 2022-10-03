Окупанти зранку недорахувались понад 300 солдатів, літака та гелікоптера: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога

Почалася 222 доба протистояння України повномасштабному вторгненню РФ . Генштаб ЗСУ повідомив про орієнтовні втрати ворога станом на 3 жовтня, інформує ZN.ua .

За понад сім місяців війни російські вбивці втратили:

особового складу – близько 60430 (+320) одиниць;

танків – 2380 (+3) од.;

бойових броньованих машин – 4991 (+16) од.;

артилерійських систем – 1405 (+0) од.;

РСЗВ – 338 (+1) од.;

засобів ППО – 176 (+0) од.;

літаків – 265 (+1) од.;

гелікоптерів – 228 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1026 (+11) од.;

крилатих ракет – 246 (+0) од.;

кораблів/катерів – 15 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3811 (+15) од.;

спеціальної техніки – 131 (+0).

«Найбільших втрат противник зазнав на краматорському та бахмутському напрямках. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!», – додали в Генштабі.