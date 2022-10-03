Росіяни відступають зі своїх позицій: актуальна мапа бойових дій в Україні на 3 жовтня

Збройні Сили України продовжують визволяти українські території від російських окупантів на східному й південному напрямках, зокрема на Донеччині й Херсонщині. Водночас росіяни не припиняють обстрілів мирних сел і міст, інформує Апостроф.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) станом на 3 жовтня.

Українське військо змусило відступати російських окупантів із позицій на північний схід від Лимана до Кремінної й уздовж траси на Сватове в Луганській області. Разом з цим Сили оборони України просуваються у цьому напрямку, звільнивши Торськ, що за схід від Лимана.

Ситуація на сході України

ЗСУ просуваються в районі Лимана, змушуючи російських окупантів тікати все далі, а також Сили оборони продовжують деокупацію Харківщини, визволяючи населені пункти на схід від Куп'янська. Зокрема, прапор України знову майорить над Ківшарівкою.

У Донецькій області ворог безуспішно намагався атакувати Зайцеве, Бахмутське, Бахмут, Одрадівку, Виїмку, Спірне, Невельське й Первомайське, обстрілюючи найближчі міста з РСЗВ, мінометів, танків, артилерії.

Ситуація на півдні України

Сили оборони України закріпилися на позиціях у Золотій Балці та Хрещенівці у Херсонській області, а також визволили Архангельське й Миролюбівку. Крім того, за даними російських джерел, окупанти під настиском ЗСУ втекли з Шевченківки й Любимівки. Однак ворог продовжує обстрілювати мирні населені пункти в регіоні.


Ліза Бровко, Апостроф





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