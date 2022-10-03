Глава Міноборони Британії оцінив ймовірність застосування РФ ядерної зброї в Україні

Міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що застосування РФ ядерної зброї в Україні є малоймовірним. За його словами, президент РФ Владімір Путін діє "нераціонально", інформує Evening Standard.

Воллес наголосив, що хоча використання ядерної зброї було включено до військової доктрини РФ , воно було б неприйнятним для союзників Росії- Індії та Китаю.

"Путін отримав дуже чітке уявлення про те, що прийнятно та неприйнятно", - додав міністр оборони.