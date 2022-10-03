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2022-10-03
Глава Міноборони Британії оцінив ймовірність застосування РФ ядерної зброї в Україні
Воллес заявив, що Путін діє "нераціонально".
© Anadolu Agency
Міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що застосування РФ ядерної зброї в Україні є малоймовірним. За його словами, президент РФ Владімір Путін діє "нераціонально", інформує
Воллес наголосив, що хоча використання ядерної зброї було включено до військової доктрини РФ, воно було б неприйнятним для союзників Росії- Індії та Китаю.
"Путін отримав дуже чітке уявлення про те, що прийнятно та неприйнятно", - додав міністр оборони.
Анна Конюченко, ZN.ua