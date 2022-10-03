Як Швеція та Фінляндія: стали відомі подробиці прискореного вступу України до НАТО

фронт, зброя, ЗСУ, бій

Україна хоче вступити до НАТО за такою самою процедурою, як Фінляндія та Швеція.

Про це, як пише Politeka.net, в ефірі єдиного телемарафону повідомив заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква.

За його словами, в ОП зараз спостерігають за процесом приєднання до блоку цих держав.

«Дві країни – Швеція та Фінляндія – рухаються до НАТО без Плану дій щодо членства. Україна уважно стежить за цим процесом і побачила, що насправді коли йдеться про те, що не можна без ПДЧ, виявилося, що можна. Україна враховувала ці реалії, подаючи заявку у п'ятницю. Україна також не проти йти тим шляхом», - заявив Жовква.

НАТО, саміт НАТО, Альянс

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський подякував країнам Східної Європи за підтримку у питанні приєднання до НАТО, а також подякував за засудження спроби росії анексувати українські території.

Також нагадаємо, що раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зробив заяву щодо звільнення Лімана.

«Це свідчить про те, що українці досягають прогресу, здатні відкинути російські війська завдяки мужності, своїй хоробрості, своїм умінням, але і, звичайно, сучасній зброї, яку надають Сполучені Штати та інші союзники», - наголосив Столтенберг.

Йенс Столтенберг

Тим часом у США також заговорили про удар росії по аеропортах Польщі.

«Якщо путін вирішить, що озброєння НАТО, Європи та США для України призведе до його поразки та підірве контроль над владою, він ударить по точках, якими проходять поставки», — попередив сенатор США Марко Рубіо.


Катерина Петренко, politeka.net





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