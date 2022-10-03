Як Швеція та Фінляндія: стали відомі подробиці прискореного вступу України до НАТО

Україна хоче вступити до НАТО за такою самою процедурою, як Фінляндія та Швеція.

Про це, як пише Politeka.net, в ефірі єдиного телемарафону повідомив заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква.

За його словами, в ОП зараз спостерігають за процесом приєднання до блоку цих держав.

«Дві країни – Швеція та Фінляндія – рухаються до НАТО без Плану дій щодо членства. Україна уважно стежить за цим процесом і побачила, що насправді коли йдеться про те, що не можна без ПДЧ, виявилося, що можна. Україна враховувала ці реалії, подаючи заявку у п'ятницю. Україна також не проти йти тим шляхом», - заявив Жовква.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський подякував країнам Східної Європи за підтримку у питанні приєднання до НАТО, а також подякував за засудження спроби росії анексувати українські території.

Також нагадаємо, що раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зробив заяву щодо звільнення Лімана.

«Це свідчить про те, що українці досягають прогресу, здатні відкинути російські війська завдяки мужності, своїй хоробрості, своїм умінням, але і, звичайно, сучасній зброї, яку надають Сполучені Штати та інші союзники», - наголосив Столтенберг.

Тим часом у США також заговорили про удар росії по аеропортах Польщі.