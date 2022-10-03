Маріуполь планують підготувати до зими шляхом «евакуації в Росію»

В захопленому російськими військами Маріуполі головним напрямком у підготовці до зими та «боротьбі з морозами» окупаційна влада вирішила провести «евакуацію» в Росію, або ж переселення людей в гуртожитки, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, на закритій нараді в окупаційній адміністрації заявили, що встигають «закінчити» до настання холодів не більше 30% запланованих ремонтів багатоквартирних будинків.

Водночас ремонт будинків приватного сектору цього року проводити не планують.

Водночас за час окупації через не проведене розмінування міста через підрив на російських снарядах, мінах та бомбах вже загинув 21 енергетик. З них не менш половини – маріупольці.

Раніше Андрющенко повідомив, що лише у Приморському районі міста електропостачання відновили у 168 приватних будинках із понад 9 тисяч. Така ж ситуація і з водопостачанням. При цьому Приморський район приватної забудови чи не найменше постраждав від російських бомбардувань.