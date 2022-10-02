Шпигуни несподівано з'явилися на навчаннях ЗСУ за кордоном, підозрюють Росію: подробиці інциденту

Українські захисники тренуються на полігоні Бундесверу "Вільдфлекен". Вночі 1 жовтня безпілотники намагалися отримати інформацію з об'єкта.

Про це повідомляє Business Insider.

Військові навчаються працювати на бронеавтомобілях Dingo, 50 одиниць яких має отримати Україна. Інформацію підтвердили у федеральному Міністерстві оборони Німеччини.

Зазначили, що невідомі, можливо, намагалися шпигувати за полігоном.

У Міноборони розповіли, що після того, як побачили безпілотники неподалік військового полігону на кордоні між Баварією і Гессен, провели поліцейську операцію. Наразі триває розслідування.

Невідомо, хто стоїть за шпигунством. Проте у Міноборони підозрюють Росію.

Джерела видання Business Insider у сфері безпеки зазначили, що було приблизно 10 безпілотників. Переконують, що це не має "жодної небезпеки для громадськості в будь-який час".