ЗСУ звільнили ще один населений пункт на Донбасі: фото та карти

2 жовтня Збройні Сили України зачистили Лиман на Донеччині від російських окупантів, а також увійшли до села Торське, просуваючись на схід, інформує Апостроф .

Про це повідомив блогер і громадський активіст Сергій Стерненко.

Українські військові зайшли в Торське й встановили біля в'їзда в село прапор України. Фото з підтвердженням цього було опубліковане близько о 15:55. Однак поки що офіційної інформації від Генштабу ЗСУ з цього приводу немає.

Як відомо, Торське розташоване за 16 км на схід від Лиману, про що свідчать карти. Встановлення контролю над Торським дає можливість Збройним Силам України просуватися в напрямку Кремінної, куди відступили вцілілі російські окупанти з Лиману.

Збройні Сили України продовжують розвивати контрнаступ на сході країни, повертаючи під свій контроль все більше українських територій. Російські окупанти змушені відступати.

Нагадаємо, що Сили оборони України 1 жовтня визволили Лиман на Донеччині від російських окупантів.