Під Харковом пес із Нацгвардії знайшов цінний "трофей", фото

У Харківській області службовий пес Нацгвардії на прізвисько Зевс знайшов збитий російський безпілотник ZALA 421-16E2.

Про це повідомляє прес-служба НГУ, інформує Апостроф .

За словами нацгвардійця з позивним "Єгер", військовослужбовці збили тактичний російський безпілотник, який 4 години може вести аеророзвідку з висоти 5 км і передавати відео з відстані 30 км від оператора, поблизу прикордонного села Гоптівка зі стрілецької зброї.

Окупанти втратили контроль над апаратом, і він спустився на парашуті.

За півгодини майже неушкоджений апарат без боєкомплекту розшукав службовий собака.

За допомогою даного БПЛА-розвідника навіть уночі можна виявляти позиції та коригувати артилерію завдяки автоматичному модулю захоплення цілей.

Цей апарат важко перехопити засобами радіоелектронної боротьби. оскільки він діє автономно від навігаційних систем. "Це справді дуже вдала модель, створена завдяки західним технологіям", - пояснив гвардієць Зібер, який зазначив, що цей зразок російського ленд-лізу відремонтують і передадуть для потреб Збройних сил України.