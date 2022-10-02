Під Харковом пес із Нацгвардії знайшов цінний "трофей", фото

У Харківській області службовий пес Нацгвардії на прізвисько Зевс знайшов збитий російський безпілотник ZALA 421-16E2.

Про це повідомляє прес-служба НГУ, інформує Апостроф.

За словами нацгвардійця з позивним "Єгер", військовослужбовці збили тактичний російський безпілотник, який 4 години може вести аеророзвідку з висоти 5 км і передавати відео з відстані 30 км від оператора, поблизу прикордонного села Гоптівка зі стрілецької зброї.

Окупанти втратили контроль над апаратом, і він спустився на парашуті.

За півгодини майже неушкоджений апарат без боєкомплекту розшукав службовий собака.

За допомогою даного БПЛА-розвідника навіть уночі можна виявляти позиції та коригувати артилерію завдяки автоматичному модулю захоплення цілей.

Цей апарат важко перехопити засобами радіоелектронної боротьби. оскільки він діє автономно від навігаційних систем. "Це справді дуже вдала модель, створена завдяки західним технологіям", - пояснив гвардієць Зібер, який зазначив, що цей зразок російського ленд-лізу відремонтують і передадуть для потреб Збройних сил України.


Олексій Руденко, Апостроф





Интересные новости
Війська РФ викрали подружжя в Каховці за відмову голосувати на псевдореферендуміВійська РФ викрали подружжя в Каховці за відмову голосувати на псевдореферендумі
ЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищ
Україна повідомила до Міжнародного суду про порушення під час спроб анексії – КулібаУкраїна повідомила до Міжнародного суду про порушення під час спроб анексії – Куліба
Forbes: Лиман став місцем, де жоден солдат Росії не хотів би зараз опинитисяForbes: Лиман став місцем, де жоден солдат Росії не хотів би зараз опинитися
Вікторія Спартц у Конгресі проголосувала проти виділення додаткових $12,3 млрд для УкраїниВікторія Спартц у Конгресі проголосувала проти виділення додаткових $12,3 млрд для України
Блок рекламы


Похожие новости
ЗСУ звільнили ще один населений пункт на Донбасі: фото та картиЗСУ звільнили ще один населений пункт на Донбасі: фото та карти
Воювали за житомирські шкарпетки: фото "трофеїв", кинутих росіянами під ЛиманомВоювали за житомирські шкарпетки: фото "трофеїв", кинутих росіянами під Лиманом
Українські бійці просунулися на Херсонщині, відтіснивши ворога: фото та картаУкраїнські бійці просунулися на Херсонщині, відтіснивши ворога: фото та карта
У Миколаєві ворог обстріляв житловий квартал та лікарню: фото наслідківУ Миколаєві ворог обстріляв житловий квартал та лікарню: фото наслідків
Їхня смерть на совісті росіян: фото та історії вбитих вчителівЇхня смерть на совісті росіян: фото та історії вбитих вчителів
Стало відомо про затримання скандального настоятеля Києво-Печерської Лаври: фото та подробиціСтало відомо про затримання скандального настоятеля Києво-Печерської Лаври: фото та подробиці
Інститут вивчення війни знайшов ще одну ознаку того, що ядерні погрози з Росії – це блефІнститут вивчення війни знайшов ще одну ознаку того, що ядерні погрози з Росії – це блеф
В аеропорту Бельбека вибухи та потужна пожежа: фото, відео та всі подробиціВ аеропорту Бельбека вибухи та потужна пожежа: фото, відео та всі подробиці
Закладають хімічну зброю? Дивні дії армії РФ зняли на фото та відеоЗакладають хімічну зброю? Дивні дії армії РФ зняли на фото та відео
Розстріл колони мирних громадян під Куп'янськом: нові подробиці від СБУ та моторошні фото з місцяРозстріл колони мирних громадян під Куп'янськом: нові подробиці від СБУ та моторошні фото з місця
Последние новости
Подгружаем последние новости