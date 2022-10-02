У росії раптово зникли 1,5 млн комплектів військової форми: путінський генералітет забив на сполох

Депутат думи рф генерал-лейтенант Андрій Гурулєв заявив про зникнення 1,5 млн комплектів військової форми, які мали зберігатися на пунктах прийому військовослужбовців.

Про це Гурулєв написав у своєму Telegram-каналі.

"Ми маємо отримувати відповіді на ключові питання. Мені досі незрозуміло, куди поділися півтора мільйона комплектів, які зберігалися на пунктах прийому особового складу. Звідки проблеми з формою, ще з чимось? Це ніхто ніяк не збирається пояснити!",— йдеться у повідомленні.

За його словами, пункти прийому особового складу необхідно укомплектовувати зараз на майбутнє, щоб мобілізаційні пункти могли спокійно приймати покликаних росіян.