У росії раптово зникли 1,5 млн комплектів військової форми: путінський генералітет забив на сполох

У росії раптово зникли 1,5 млн комплектів військової форми: путінський генералітет забив на сполох

Депутат думи рф генерал-лейтенант Андрій Гурулєв заявив про зникнення 1,5 млн комплектів військової форми, які мали зберігатися на пунктах прийому військовослужбовців.

Про це Гурулєв написав у своєму Telegram-каналі.

"Ми маємо отримувати відповіді на ключові питання. Мені досі незрозуміло, куди поділися півтора мільйона комплектів, які зберігалися на пунктах прийому особового складу. Звідки проблеми з формою, ще з чимось? Це ніхто ніяк не збирається пояснити!",— йдеться у повідомленні.

військова техніка рф, війна, Росія

За його словами, пункти прийому особового складу необхідно укомплектовувати зараз на майбутнє, щоб мобілізаційні пункти могли спокійно приймати покликаних росіян.


Алексей Ионов, politeka.net





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