Папа Римський вперше звернувся до Путіна та Зеленського

Понтифік закликав Путіна припинити війну.

Папа Римський вперше звернувся до Путіна та Зеленського
© vatican.va

Папа Римський Франциск у неділю висловив жаль щодо анексії Росією території України та закликав російського президента припинити війну, а президента України бути відкритим для переговорів.

«Я глибоко шкодую про серйозну ситуацію, що виникла останніми днями, з подальшими діями, що суперечать принципам міжнародного права. Це збільшує ризик ядерної ескалації, породжуючи побоювання неконтрольованих та катастрофічних наслідків у всьому світі», — сказав він під час недільної молитви «Ангелус».

У своїх роздумах Папа Римський закликав президента Росії Владіміра Путіна "зупинити цю спіраль насильства та смерті", а президента України Володимира Зеленського "бути відкритим для серйозних пропозицій про мир".

Він також закликав міжнародне співтовариство «зробити все можливе, щоб покласти край війні, не давши себе втягнути в небезпечну ескалацію», та підтримати будь-які зусилля щодо врегулювання конфлікту шляхом діалогу.

"Сумно, що світ вивчає географію України за такими назвами, як Буча, Ірпінь, Маріуполь, Ізюм, Запоріжжя та інших місцевостей, які стали місцями невимовних страждань і страху. А що сказати про те, що людство знову зіткнулося з атомною загрозою? Це абсурд.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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