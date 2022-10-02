WP: Путін відправляє мобілізованих росіян в Україну на забій

Рішення Владіміра Путіна активувати 300 тисяч «резервістів» з військовим досвідом і без нього, щоб зміцнити фронти у війні проти України, підштовхнуло сотні тисяч молодих росіян тікати з країни. Російський призов обурює, але не лише через ті причини, які першими спадають на думку.

«Відправка нових рекрутів, погано підготовлених резервістів і нетренованих цивільних в Україну - це рецепт для бійні. Вони не будуть готові до того, з чим їм доведеться там мати справу», - пише в статті для Washington Post генерал Армії США у відставці Марк Хертлінг. В часи війни в Іраку він командував Першою бронетанковою дивізією, а пізніше - Армією США в Європі.