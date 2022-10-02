WP: Путін відправляє мобілізованих росіян в Україну на забій
Американський генерал пояснює, чому російська мобілізація - це навіть не військовий процес, а масове вбивство росіян, інформує
Рішення Владіміра Путіна активувати 300 тисяч «резервістів» з військовим досвідом і без нього, щоб зміцнити фронти у війні проти України, підштовхнуло сотні тисяч молодих росіян тікати з країни. Російський призов обурює, але не лише через ті причини, які першими спадають на думку.
«Відправка нових рекрутів, погано підготовлених резервістів і нетренованих цивільних в Україну - це рецепт для бійні. Вони не будуть готові до того, з чим їм доведеться там мати справу», - пише в статті для
Він пригадує, як багато років тому йому доручили командувати організацією, яка проводила нагляд за всією базовою підготовкою в Армії США, а також процесом підвищеної підготовки, через який проходив кожен американський піхотинець. На той час США вербували на службу приблизно 160 тисяч солдатів і офіцерів щороку. Більшість американців, які добровільно йдуть на військову службу, проходять 10-тижневий курс базової підготовки, а потім їдуть в різні місця для проходження додаткових тренувань за спеціальністю. Хертлінг пояснює, що «базова» підготовка - це насичений період, протягом якого солдати вивчають і відпрацьовують навички, такі як стрільба з вогнепальної зброї, надання першої допомоги, орієнтування на місцевості і метання гранат. Також вони вчаться працювати в команді, реагувати на різні типи атак (артилерійську, хімічну атаку, на засідки тощо). Також вони вчаться муштри, професійної етики і цінностей, а також засвоюють цілий спектр інших навичок. Тож навчання дуже інтенсивні.