WP: Путін відправляє мобілізованих росіян в Україну на забій

Американський генерал пояснює, чому російська мобілізація - це навіть не військовий процес, а масове вбивство росіян, інформує ZN.ua.

WP: Путін відправляє мобілізованих росіян в Україну на забій
© Radio Donbas.Realities (RFE/RL)

Рішення Владіміра Путіна активувати 300 тисяч «резервістів» з військовим досвідом і без нього, щоб зміцнити фронти у війні проти України, підштовхнуло сотні тисяч молодих росіян тікати з країни. Російський призов обурює, але не лише через ті причини, які першими спадають на думку.

«Відправка нових рекрутів, погано підготовлених резервістів і нетренованих цивільних в Україну - це рецепт для бійні. Вони не будуть готові до того, з чим їм доведеться там мати справу», - пише в статті для Washington Post генерал Армії США у відставці Марк Хертлінг. В часи війни в Іраку він командував Першою бронетанковою дивізією, а пізніше - Армією США в Європі.

Він пригадує, як багато років тому йому доручили командувати організацією, яка проводила нагляд за всією базовою підготовкою в Армії США, а також процесом підвищеної підготовки, через який проходив кожен американський піхотинець. На той час США вербували на службу приблизно 160 тисяч солдатів і офіцерів щороку. Більшість американців, які добровільно йдуть на військову службу, проходять 10-тижневий курс базової підготовки, а потім їдуть в різні місця для проходження додаткових тренувань за спеціальністю. Хертлінг пояснює, що «базова» підготовка - це насичений період, протягом якого солдати вивчають і відпрацьовують навички, такі як стрільба з вогнепальної зброї, надання першої допомоги, орієнтування на місцевості і метання гранат. Також вони вчаться працювати в команді, реагувати на різні типи атак (артилерійську, хімічну атаку, на засідки тощо). Також вони вчаться муштри, професійної етики і цінностей, а також засвоюють цілий спектр інших навичок. Тож навчання дуже інтенсивні.


Лесь Димань, ZN.ua





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