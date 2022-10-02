The Guardian: Лояльні до Кремля неонацисти катують і вбивають полонених українців

Неонацистська група, лояльна до Кремля, яка бере участь у війні проти України, скоює злочини проти полонених і відверто пропагує тортури над ув’язненими включно з «ампутацією частин тіла».

Як пише The Guardian , йдеться про самопроголошену диверсійно-штурмову розвідувальну групу «Русич», яка має зв’язки з горезвісними найманцями «Вагнера». 22 вересня в Telegram-каналі групи з’явилося повідомлення, яке закликало «знищувати полонених на місці».

««Русич» - відкрито неонацистська група, яка діє від імені Кремля і сприяє вчиненню військових злочинів під час конфлікту. Попри твердження Путіна, дії «Русича» в конфлікті свідчать про тривожну важливу роль неонацистських груп, які скоюють звірства для Кремля», - сказав виконавчий директор організації Tech Against Terrorism Адам Хедлі. Його організація за підтримки ООН допомагає глобальним технологічним компаніям боротися з використанням їхніх продуктів терористами.