The Guardian: Лояльні до Кремля неонацисти катують і вбивають полонених українців

Група «Русич», пов’язана з найманцями «Вагнера», наказала своїм бійцям не повідомляти про взяти в полон українців російському командуванню, інформує ZN.ua.

The Guardian: Лояльні до Кремля неонацисти катують і вбивають полонених українців
© Getty Images

Неонацистська група, лояльна до Кремля, яка бере участь у війні проти України, скоює злочини проти полонених і відверто пропагує тортури над ув’язненими включно з «ампутацією частин тіла».

Як пише The Guardian, йдеться про самопроголошену диверсійно-штурмову розвідувальну групу «Русич», яка має зв’язки з горезвісними найманцями «Вагнера». 22 вересня в Telegram-каналі групи з’явилося повідомлення, яке закликало «знищувати полонених на місці».

««Русич» - відкрито неонацистська група, яка діє від імені Кремля і сприяє вчиненню військових злочинів під час конфлікту. Попри твердження Путіна, дії «Русича» в конфлікті свідчать про тривожну важливу роль неонацистських груп, які скоюють звірства для Кремля», - сказав виконавчий директор організації Tech Against Terrorism Адам Хедлі. Його організація за підтримки ООН допомагає глобальним технологічним компаніям боротися з використанням їхніх продуктів терористами.

Видання пише, що бійці російської групи «Русіч» відомі своєю жорстокістю, яку вони продемонстрували в Сирії, а також в Криму в 2014 році. Тепер відкриті дані свідчать, що вони беруть участь в боях на Донбасі, а також в Харківській і Херсонській областях. Мінфін США 15 вересня оголосив, що запровадив економічні санкції проти групи «Русич», пов’язану з найманцями «Вагнера». В американському відомстві описали групу як «неонацистске воєнізоване утворення, яке бере участь у війні проти України на боці армії Росії».


Лесь Димань, ZN.ua





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