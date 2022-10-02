Франція засуджує російську спробу анексії, продовжить допомагати Україні

Ще одна країна чітко заявила, що погрози Москви не вплинуть на підтримку Києва, інформує ZN.ua.

Франція засуджує російську спробу анексії, продовжить допомагати Україні
© Офіс президента

Франція продовжить підтримувати Україну, попри спроби Росії анексувати Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області.

У телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським його французький колега Еммануель Макрон заявив, що Париж продовжуватиме допомагати Києву в деокупації територій, повідомляє BFM із посиланням на Єлисейський палац.

Макрон також засудив спробу захоплення Росією територій України.

«Президент Республіки підтвердив своє тверде засудження незаконного приєднання Росією чотирьох українських регіонів. Франція віддана допомозі Україні у відновленні повного суверенітету та територіальної цілісності», - йдеться у повідомленні.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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