У Німеччині неподалік місця тренування українських військових помітили дрони

Поліція провела спецоперацію на кордоні між Баварією та Гессеном, триває розслідування, інформує ZN.ua.

У Німеччині неподалік місця тренування українських військових помітили дрони
© depositphotos.com

Невідомі за допомогою дронів намагалися стежити за німецьким полігоном Вільдфлекен, де тренуються українські військові, пише Business Insider із посиланням на Міністерства оборони ФРН.

У ніч з 30 вересня на 1 жовтня поруч із полігоном, де військові вчаться вправлятися із бронетранспортерами Dingo, помітили близько десятка дронів, які могли використовуватися для шпигунства.

У відповідь на запит журналістів в міністерстві підтвердили, що після виявлення безпілотників у безпосередній близькості до військового полігону, на кордоні між Баварією та Гессеном проводилася поліцейська операція. Також було розпочато розслідування, яке триває.

Джерела журналістів у сфері безпеки Німеччини розповіли, що загалом неподалік полігону помітили близько 12 дронів. Співрозмовники запевняють, що вони не становили небезпеки для населення.

«Міністерство залишило без відповіді запитання, хто стоїть за акцією. Але є підозри, що до цієї акції може бути причетна Росія» , - йдеться у матеріалі.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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