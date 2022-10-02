У Чернігівській області авто підірвалося на міні: чотири людини загинули

У Чернігівській області поблизу Шестовиці на міні підірвався автомобіль. Водій та три пасажири загинули, заявив голова ОВА В’ячеслав Чаус.

"На жаль, люди проігнорували попереджувальні знаки, а також тимчасову заборону на відвідування лісів. На місці події наразі працюють правоохоронці та піротехніки ДСНС. Вкотре наголошую: в області проведене експрес розмінування (поля, допомогосподарства, узбіччя біля магістралей), суцільне ж - займе роки", - зазначив Чаус у Telegram.