Українські бійці просунулися на Херсонщині, відтіснивши ворога: фото та карта

Підроздили Збройних сил України під час контрнаступу просунулися на Херсонському напрямку і відтіснили окупантів в районі Осокорівки, інформує Апостроф .

Про це свідчить публікація керівника військового відділу фонду “Повернись живим” Андрія Римарука, яку він оприлюднив у своєму мікроблозі Twitter .

Зокрема, він поділився світлиною, на якій зображений пам’ятник кавуну. Ця експозиція була встановлена на перехресті автошляхів Т0403 і Т2207 на півночі Херсонщини.

Раніше поблизу пам’ятника кавуну були розташовані позиції російських військ, але публікація Андрія Римарука свідчить про те, що ЗСУ продовжують контрнаступ на Херсонському напрямку, під час якого окупантів відтіснили в районі Осокорівки.