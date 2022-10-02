Українські бійці просунулися на Херсонщині, відтіснивши ворога: фото та карта

Підроздили Збройних сил України під час контрнаступу просунулися на Херсонському напрямку і відтіснили окупантів в районі Осокорівки, інформує Апостроф.

Про це свідчить публікація керівника військового відділу фонду “Повернись живим” Андрія Римарука, яку він оприлюднив у своєму мікроблозі Twitter.

Зокрема, він поділився світлиною, на якій зображений пам’ятник кавуну. Ця експозиція була встановлена на перехресті автошляхів Т0403 і Т2207 на півночі Херсонщини.

Раніше поблизу пам’ятника кавуну були розташовані позиції російських військ, але публікація Андрія Римарука свідчить про те, що ЗСУ продовжують контрнаступ на Херсонському напрямку, під час якого окупантів відтіснили в районі Осокорівки.

"Нічого особливого, просто кавун наш. Привіт режисеру Роману Бондарчуку і кращому звукорежисеру Сергію Степанському", - підписав світлину у своєму Twitter керівник військового відділу фонду “Повернись живим”, натякаючи на черговий успіх ЗСУ на Херсонському напрямку.


Богдан Соловйов, Апостроф





Интересные новости
Війська РФ викрали подружжя в Каховці за відмову голосувати на псевдореферендуміВійська РФ викрали подружжя в Каховці за відмову голосувати на псевдореферендумі
ЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищ
Україна повідомила до Міжнародного суду про порушення під час спроб анексії – КулібаУкраїна повідомила до Міжнародного суду про порушення під час спроб анексії – Куліба
Forbes: Лиман став місцем, де жоден солдат Росії не хотів би зараз опинитисяForbes: Лиман став місцем, де жоден солдат Росії не хотів би зараз опинитися
Вікторія Спартц у Конгресі проголосувала проти виділення додаткових $12,3 млрд для УкраїниВікторія Спартц у Конгресі проголосувала проти виділення додаткових $12,3 млрд для України
Блок рекламы


Похожие новости
ЗСУ звільнили ще один населений пункт на Донбасі: фото та картиЗСУ звільнили ще один населений пункт на Донбасі: фото та карти
Під Харковом пес із Нацгвардії знайшов цінний "трофей", фотоПід Харковом пес із Нацгвардії знайшов цінний "трофей", фото
Воювали за житомирські шкарпетки: фото "трофеїв", кинутих росіянами під ЛиманомВоювали за житомирські шкарпетки: фото "трофеїв", кинутих росіянами під Лиманом
ЗСУ звільнили ще одне село на Херсонщині: відео та картаЗСУ звільнили ще одне село на Херсонщині: відео та карта
У Миколаєві ворог обстріляв житловий квартал та лікарню: фото наслідківУ Миколаєві ворог обстріляв житловий квартал та лікарню: фото наслідків
Їхня смерть на совісті росіян: фото та історії вбитих вчителівЇхня смерть на совісті росіян: фото та історії вбитих вчителів
Війська РФ спробували наступати на Козачу Лопань: картаВійська РФ спробували наступати на Козачу Лопань: карта
Стало відомо про затримання скандального настоятеля Києво-Печерської Лаври: фото та подробиціСтало відомо про затримання скандального настоятеля Києво-Печерської Лаври: фото та подробиці
В аеропорту Бельбека вибухи та потужна пожежа: фото, відео та всі подробиціВ аеропорту Бельбека вибухи та потужна пожежа: фото, відео та всі подробиці
Українські прикордонники захопили бронетехніку РФ під СвятогірськомУкраїнські прикордонники захопили бронетехніку РФ під Святогірськом
Последние новости
Подгружаем последние новости