Втрати окупантів перевалили за 60 тисяч осіб

За минулу добу РФ втратила понад 20 танків та броньованих машин, інформує ZN.ua.

Втрати окупантів перевалили за 60 тисяч осіб
© @Facebook/Генеральний штаб Збройних сил України

Впродовж минулої доби російські війська втратили в Україні ще пів тисячі особового складу понад двадцять танків, 26 броньованих машин, гелікоптер та шість безпілотників. Такі дані опублікував Генеральний штаб Збройних сил України.

Таким чином загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 2 жовтня орієнтовно складають:

  • особового складу ? близько 60110 (+500) осіб,
  • танків ? 2377 (+23) од,
  • бойових броньованих машин ? 4975 (+26) од,
  • артилерійських систем – 1405 (+8) од,
  • РСЗВ – 337 (+1) од,
  • засоби ППО ? 176 од,
  • літаків – 264 од,
  • гелікоптерів – 227 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1015 (+6),
  • крилаті ракети ? 246,
  • кораблі /катери ? 15 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3796 (+10) од,
  • спеціальна техніка ? 131.

Найбільших втрат минулої доби окупанти зазнали на Краматорському та Бахмутському напрямках.

У суботу в ЗСУ пыдтвердили ынформацыю про звільнення українськими захисниками п'яти населених пунктів поблизу Лимана. За даними наших військових, у оперативному оточенні опинилися близько 5,5 тисяч російських солдатів.


Ірина Знась, ZN.ua





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