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2022-10-02
Втрати окупантів перевалили за 60 тисяч осіб
За минулу добу РФ втратила понад 20 танків та броньованих машин, інформує
© @Facebook/Генеральний штаб Збройних сил України
Впродовж минулої доби російські війська втратили в Україні ще пів тисячі особового складу понад двадцять танків, 26 броньованих машин, гелікоптер та шість безпілотників. Такі дані
Таким чином загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 2 жовтня орієнтовно складають:
- особового складу ? близько 60110 (+500) осіб,
- танків ? 2377 (+23) од,
- бойових броньованих машин ? 4975 (+26) од,
- артилерійських систем – 1405 (+8) од,
- РСЗВ – 337 (+1) од,
- засоби ППО ? 176 од,
- літаків – 264 од,
- гелікоптерів – 227 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1015 (+6),
- крилаті ракети ? 246,
- кораблі /катери ? 15 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3796 (+10) од,
- спеціальна техніка ? 131.
Найбільших втрат минулої доби окупанти зазнали на Краматорському та Бахмутському напрямках.
У суботу в ЗСУ пыдтвердили ынформацыю про звільнення українськими захисниками п'яти населених пунктів поблизу Лимана. За даними наших військових, у оперативному оточенні опинилися близько 5,5 тисяч російських солдатів.
Ірина Знась, ZN.ua