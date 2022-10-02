Втрати окупантів перевалили за 60 тисяч осіб

Впродовж минулої доби російські війська втратили в Україні ще пів тисячі особового складу понад двадцять танків, 26 броньованих машин, гелікоптер та шість безпілотників. Такі дані опублікував Генеральний штаб Збройних сил України.

Таким чином загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 2 жовтня орієнтовно складають:

особового складу ? близько 60110 (+500) осіб,

танків ? 2377 (+23) од,

бойових броньованих машин ? 4975 (+26) од,

артилерійських систем – 1405 (+8) од,

РСЗВ – 337 (+1) од,

засоби ППО ? 176 од,

літаків – 264 од,

гелікоптерів – 227 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1015 (+6),

крилаті ракети ? 246,

кораблі /катери ? 15 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3796 (+10) од,

спеціальна техніка ? 131.

Найбільших втрат минулої доби окупанти зазнали на Краматорському та Бахмутському напрямках.