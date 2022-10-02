Президенти дев'яти країн закликали членів НАТО збільшити військову допомогу Україні

Західні лідери не визнають спроб РФ анексувати частину українських територій

Президенти дев'яти країн закликали членів НАТО збільшити військову допомогу Україні
НАТО просять збільшити допомогу Україні
© NATO/Flickr

Президенти дев'яти країн оприлюднили спільну заяву, в якій закликають усіх членів НАТО суттєво збільшити військову допомогу Україні.

У заяві йдеться про невизнання спроб РФ анексувати частину українських територій.

«Ми, президенти Центрально-Східної Європи, країни, чиї лідери відвідали Київ під час війни та на власні очі переконалися в наслідках російської агресії, не можемо мовчати перед обличчям кричущого порушення міжнародного права з боку Російської Федерації, а тому є видавши наступну заяву:

Ми знову заявляємо про нашу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо спроб Росії анексувати будь-яку українську територію.

Ми твердо підтримуємо рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року щодо майбутнього членства України.

Ми підтримуємо Україну в її захисті від вторгнення Росії, вимагаємо від Росії негайно вийти з усіх окупованих територій і заохочуємо всіх членів Альянсу істотно збільшити військову допомогу Україні.

Усі, хто вчиняє злочини агресії, мають бути притягнуті до відповідальності та притягнуті до відповідальності».


Артем Руденко, ZN.ua





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