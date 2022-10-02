Президенти дев'яти країн закликали членів НАТО збільшити військову допомогу Україні

Президенти дев'яти країн оприлюднили спільну заяву, в якій закликають усіх членів НАТО суттєво збільшити військову допомогу Україні.

У заяві йдеться про невизнання спроб РФ анексувати частину українських територій.

«Ми, президенти Центрально-Східної Європи, країни, чиї лідери відвідали Київ під час війни та на власні очі переконалися в наслідках російської агресії, не можемо мовчати перед обличчям кричущого порушення міжнародного права з боку Російської Федерації, а тому є видавши наступну заяву:

Ми знову заявляємо про нашу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо спроб Росії анексувати будь-яку українську територію.

Ми твердо підтримуємо рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року щодо майбутнього членства України.

Ми підтримуємо Україну в її захисті від вторгнення Росії, вимагаємо від Росії негайно вийти з усіх окупованих територій і заохочуємо всіх членів Альянсу істотно збільшити військову допомогу Україні.

Усі, хто вчиняє злочини агресії, мають бути притягнуті до відповідальності та притягнуті до відповідальності».