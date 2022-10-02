Людей не вистачає: окупанти скаржаться на ситуацію в районі Кремінної

Збройні Сили України визволили Лиман у Донецькій області від російських окупантів. Ворог виправдовує свою поразку нестачею резервів живої сили і мріє утримати Кремінну, інформує Апостроф .

Про це розповів командир ворожого підрозділу БАРС-13 Фоміч для російської військової кореспондентки Долгарєвої.

Російські окупанти потрапили в кільце у Лимані - українські захисники оточили ворога майже з усіх сторін.

За словами Фоміча, росіяни зазнали поразки в Лимані через недостатню кількість резервів, які підійшли занадто пізно. Тобто резерви живої сили таки кинули на Лиманський напрямок, але сенсу від цього не було, адже Сили оборони України створили "котел" для ворога.

Тепер російські окупанти створюють оборону під Кремінною, будують окопи й чекають атак ЗСУ на місто з півночі й заходу. Однак ворожий командир налаштований не позитивно: "Нам би хоч Кремінну втримати".