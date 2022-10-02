Людей не вистачає: окупанти скаржаться на ситуацію в районі Кремінної

Збройні Сили України визволили Лиман у Донецькій області від російських окупантів. Ворог виправдовує свою поразку нестачею резервів живої сили і мріє утримати Кремінну, інформує Апостроф.

Про це розповів командир ворожого підрозділу БАРС-13 Фоміч для російської військової кореспондентки Долгарєвої.

Російські окупанти потрапили в кільце у Лимані - українські захисники оточили ворога майже з усіх сторін.

За словами Фоміча, росіяни зазнали поразки в Лимані через недостатню кількість резервів, які підійшли занадто пізно. Тобто резерви живої сили таки кинули на Лиманський напрямок, але сенсу від цього не було, адже Сили оборони України створили "котел" для ворога.

Тепер російські окупанти створюють оборону під Кремінною, будують окопи й чекають атак ЗСУ на місто з півночі й заходу. Однак ворожий командир налаштований не позитивно: "Нам би хоч Кремінну втримати".


Ліза Бровко, Апостроф





Интересные новости
Війська РФ викрали подружжя в Каховці за відмову голосувати на псевдореферендуміВійська РФ викрали подружжя в Каховці за відмову голосувати на псевдореферендумі
ЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищ
Україна повідомила до Міжнародного суду про порушення під час спроб анексії – КулібаУкраїна повідомила до Міжнародного суду про порушення під час спроб анексії – Куліба
Forbes: Лиман став місцем, де жоден солдат Росії не хотів би зараз опинитисяForbes: Лиман став місцем, де жоден солдат Росії не хотів би зараз опинитися
Вікторія Спартц у Конгресі проголосувала проти виділення додаткових $12,3 млрд для УкраїниВікторія Спартц у Конгресі проголосувала проти виділення додаткових $12,3 млрд для України
Блок рекламы


Похожие новости
ООН закликає припинити дискримінацію людей похилого вікуООН закликає припинити дискримінацію людей похилого віку
В Охтирському районі на ворожій міні підірвався автомобіль: одна людина загинула та троє – отримали пораненняВ Охтирському районі на ворожій міні підірвався автомобіль: одна людина загинула та троє – отримали поранення
"Вся надія на Дугласа": окупанти побоюються, що за НАТО підуть воювати Шварценеггер та Сталлоне, Еллерт насмішив перехопленням"Вся надія на Дугласа": окупанти побоюються, що за НАТО підуть воювати Шварценеггер та Сталлоне, Еллерт насмішив перехопленням
У Харківській області виявили обстріляну автомобільну колону: загинуло 20 людейУ Харківській області виявили обстріляну автомобільну колону: загинуло 20 людей
Окупанти перекидають ракетні комплекси С-300 у бік МелітополяОкупанти перекидають ракетні комплекси С-300 у бік Мелітополя
Російські окупанти викрали гендиректора Запорізької АЕСРосійські окупанти викрали гендиректора Запорізької АЕС
Окупанти атакували Одещину «Іскандерами». Дві ракети влучили в промисловий об'єктОкупанти атакували Одещину «Іскандерами». Дві ракети влучили в промисловий об'єкт
Окупанти продовжили терор на Дніпропетровщині: через обстріл тисячі громадян залишилися без світла, фотоОкупанти продовжили терор на Дніпропетровщині: через обстріл тисячі громадян залишилися без світла, фото
Гарантії безпеки Україні перед вступом до НАТО: Зеленський роз'яснив ситуаціюГарантії безпеки Україні перед вступом до НАТО: Зеленський роз'яснив ситуацію
Резніков обговорив з главою Пентагону ситуацію на передовій та «Рамштайн-6»Резніков обговорив з главою Пентагону ситуацію на передовій та «Рамштайн-6»
Последние новости
Подгружаем последние новости