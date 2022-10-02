В Україні скасували осінній призов та відклали демобілізацію

В Україні скасували осінній призов на строкову військову службу. Відповідні укази президента Володимира Зеленського вже набули чинності. Ними виключаються положення, які передбачали проведення чергового призову у жовтні-грудні поточного року, а також відкладається демобілізація.

В Україні скасували осінній призов та відклали демобілізацію

Також Володимир Зеленський виключив положення, які передбачали проведення чергових закликів громадян України до строкової військової служби у жовтні-грудні поточного року.

Крім того, військовослужбовці строкової служби, які мають ступінь вищої освіти магістра та відслужили встановлені терміни, можуть бути звільнені в запас із ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту, інших військових формувань, але не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації.

Список тих, кому дозволено тимчасовий виїзд за кордон, поповнився днями ще однією категорією чоловіків. Виїзд дозволили спортсменам, а також їхнім тренерам, методистам, медикам та іншим фахівцям, які здійснюють їхній супровід під час закордонних змагань.

В Україні скасували осінній призов та відклали демобілізацію

Нагадаємо, що весняного призову в Україні на фоні війни також не було. Загальна мобілізація продовжується вже сім місяців, починаючи з 24 лютого. Триватиме вона попередньо до 21 листопада 2022 року, як і військовий стан. Далі президент Володимир Зеленський має її продовжити, або скасувати. Але судячи з останніх подій та оголошення мобілізації в Росії, війна так швидко не закінчиться.

Раніше повідомлялося, хто з педагогів та студентів не підпадає під мобілізацію.


Лобанова Єлизавета, Тудей





Интересные новости
Війська РФ викрали подружжя в Каховці за відмову голосувати на псевдореферендуміВійська РФ викрали подружжя в Каховці за відмову голосувати на псевдореферендумі
ЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищ
Україна повідомила до Міжнародного суду про порушення під час спроб анексії – КулібаУкраїна повідомила до Міжнародного суду про порушення під час спроб анексії – Куліба
Forbes: Лиман став місцем, де жоден солдат Росії не хотів би зараз опинитисяForbes: Лиман став місцем, де жоден солдат Росії не хотів би зараз опинитися
Вікторія Спартц у Конгресі проголосувала проти виділення додаткових $12,3 млрд для УкраїниВікторія Спартц у Конгресі проголосувала проти виділення додаткових $12,3 млрд для України
Блок рекламы


Похожие новости
Франція засуджує російську спробу анексії, продовжить допомагати УкраїніФранція засуджує російську спробу анексії, продовжить допомагати Україні
Президенти дев'яти країн закликали членів НАТО збільшити військову допомогу УкраїніПрезиденти дев'яти країн закликали членів НАТО збільшити військову допомогу Україні
В Україні відзначають День тероборони: яскраві вітання зі святомВ Україні відзначають День тероборони: яскраві вітання зі святом
Україні – азовці, а Росії – Медведчук: ФСБ була проти такого обміну, але Путін наполіг – WPУкраїні – азовці, а Росії – Медведчук: ФСБ була проти такого обміну, але Путін наполіг – WP
Франція може надати Україні до 12 додаткових гаубиць Caesar – Le MondeФранція може надати Україні до 12 додаткових гаубиць Caesar – Le Monde
Осінній призов скасовується, Зеленський підписав важливий указ: що тепер чекає на українцівОсінній призов скасовується, Зеленський підписав важливий указ: що тепер чекає на українців
Байден відповів на спробу Росії анексувати Донбас і південь: «Ми будемо допомагати Україні повернути собі території»Байден відповів на спробу Росії анексувати Донбас і південь: «Ми будемо допомагати Україні повернути собі території»
Гарантії безпеки Україні перед вступом до НАТО: Зеленський роз'яснив ситуаціюГарантії безпеки Україні перед вступом до НАТО: Зеленський роз'яснив ситуацію
Forbes: Експерт вказав на місце в Україні, де може статися ядерний удар РосіїForbes: Експерт вказав на місце в Україні, де може статися ядерний удар Росії
За дев'ять місяців 2022 року в Україні було усиновлено 479 дітей — НацсоцслужбаЗа дев'ять місяців 2022 року в Україні було усиновлено 479 дітей — Нацсоцслужба
Последние новости
Подгружаем последние новости