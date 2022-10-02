Війська РФ спробували наступати на Козачу Лопань: карта

Під вогнем ЗСУ окупанти відійшли з втратами.

Війська РФ спробували наступати на Козачу Лопань: карта
© Минобороны РоSSии/t.me

Російські окупаційні війська спробували наступати на Козачу Лопань, але під вогнем українських військових відійшли з втратами, заявив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Війська РФ обстріляли населені пункти прилеглі до кордону з РФ та лінії зіткнення - Куп'янськ та населені пункти Куп'янського району, Вовчанськ та село Гатище Чугуївського району. Одна жінка отримала поранення.

За словами Синєгубова, піротехніки ДСНС знешкодили 704 вибухонебезпечних предмети.


Анна Конюченко, ZN.ua





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