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2022-10-02
Війська РФ спробували наступати на Козачу Лопань: карта
Під вогнем ЗСУ окупанти відійшли з втратами.
© Минобороны РоSSии/t.me
Російські окупаційні війська спробували наступати на Козачу Лопань, але під вогнем українських військових відійшли з втратами, заявив голова ОВА Олег Синєгубов у
Війська РФ обстріляли населені пункти прилеглі до кордону з РФ та лінії зіткнення - Куп'янськ та населені пункти Куп'янського району, Вовчанськ та село Гатище Чугуївського району. Одна жінка отримала поранення.
За словами Синєгубова, піротехніки ДСНС знешкодили 704 вибухонебезпечних предмети.
Анна Конюченко, ZN.ua