В Охтирському районі на ворожій міні підірвався автомобіль: одна людина загинула та троє – отримали поранення

На місці працюють правоохоронці.

В Охтирському районі на ворожій міні підірвався автомобіль: одна людина загинула та троє – отримали поранення
© Дмитро Живицький Сумська ОВА/Telegram

В Охтирському районі Сумської області на міні підірвався автомобіль. Внаслідок цього одна людина загинула та троє - отримали поранення, заявив голова ОВА Дмитро Живицький.

"2 жовтня о 8:45 в Охтирському районі на ворожій міні вибухнув автомобіль зв'язкових АТ "Укртелеком". Він з'їхав на узбіччя дороги біля телевежі. В автомобілі було чотири людини, троє в лікарні. Один, колишній водій, загинув на місці від отриманих травм", - зазначив Живицький у Telegram.

На місці працюють правоохоронці. За його словами, Охтирський район залишається однією із найбільш замінованих територій Сумської області.


Анна Конюченко, ZN.ua





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