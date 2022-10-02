NYT: Путін сам сказав, що збирається робити далі

Промова російського автократа в п’ятницю традиційно була наповнена псевдоісторичними нісенітницями, але деякі його тези заслуговують на увагу, інформує ZN.ua.

NYT: Путін сам сказав, що збирається робити далі
© Офіційний сайт Кремля

В п’ятницю Владімір Путін формально проголосив анексію окупованих територій України. І в його промові було багато чого: лекція зі спотвореної історії, досить нудний перелік «західних гріхів», образи і хизування владою.

Подібна риторика в дусі звинувачень Заходу в «санатізмі» вже стала типовою для промов Путіна. Але цього разу було й ще дещо, а саме план дій. Окрім образ і розмитих погроз російський президент озвучив три чіткі пункти, які разом утворюють його план війни і миру. Про це в статті для New York Times пише науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Алєксандр Баунов.

По-перше, під час своєї промови Путін заявив, що вибухи на газопроводі «Північний потік» - це справа рук США. Таким чином він звільнив Росію від потреби виправдовуватися зараз і в майбутньому за нездатність постачати газ через цей маршрут. І це вже перемога для нього. Однак, звинувачення також натякнули на те, що Росія може спробувати відповісти аналогічним чином, а саме влаштувати диверсії проти західних трубопроводів. Перетворення енергоносіїв у зброю може вийти на новий рівень, на якому не лише буде скорочуватися потік палива з Росії, а й активно зриватися поставки з інших країн.

По-друге, Путін заявив, що потрібно негайно почати переговори про завершення війни. Він закликав Україну негайно припинити бойові дії, вивести війська «з нових російських територій» і сісти за стіл переговорів. Такий же ультиматум він озвучив перед початком російського вторгнення в Україну. 21 лютого Путін формально визнав так звані «республіки» в Луганську і Донецьку. Уточнивши, що визнання стосується Донецької і Луганської областей в їхніх адміністративних кордонах, а не лише тієї території, яку контролювали російські сили на той момент, він почав вимагати, щоб українська армія вийшла з обох областей. Через кілька днів після того Росія почала вторгнення.


Лесь Димань, ZN.ua





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