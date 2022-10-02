В Україні відзначають День тероборони: яскраві вітання зі святом

Сили територіальної оборони України відзначають своє свято у першу неділю жовтня. Цієї осені вітати всіх причетних можна 2 жовтня.

"Апостроф" зібрав найкращі привітання цього дня, інформує Апостроф .

Свято бійців тероборони в нашій країні нове, його встановили у 2020 році указом президента України Володимира Зеленського. З 1 січня 2022 року сили територіальної оборони почали функціонувати як окремий рід військ ЗСУ, з початку повномасштабної війни, розв'язаної Російською Федерацією у лютому цього року, переоцінити внесок тероборони складно. Цього дня вони заслужили величезну кількість привітань.

"Мужність, честь, сила і відвага - лише найкращі з найкращих склали присягу в лавах Збройних сил України. Ви готові стати на захист своєї батьківщини, не втрачаючи жодної хвилини. У святковий день ми бажаємо Вам спокійного мирного неба над головою, щасливого особистого життя та заслуженого підвищення по службі".

У День Сил територіальної оборони бажаю вірно і гордо стояти на сторожі спокою та блага країни, сміливо та легко відображати всі натиски з боку супротивника, усувати будь-які проблеми та перешкоди на горизонті, зберігати спокій та оптимізм душі, зберігати щастя та доброту в серці.

Я бажаю Вам успіхів у всіх справах, щоб міцно стояли на кордоні, щоб поважали і пишалися Вами. Нехай озброєння буде потужним, але щоби не довелося ним користуватися. Миру та добра, щастя та процвітання.

Вітаємо зі святом! Відвага, мужність і честь є синонімами до вашого імені, але сьогодні ми хочемо побажати простого людського щастя і щоб у житті відбувалися справжні дива. Живи на повні груди, відволікайся від вантажу суворих службових днів, нехай тебе оточують надійні товариші та улюблена професія.