США продовжать підтримувати Україну, попри дії Путіна

Розрахунок Кремля на те, що загроза анексії змусить Захід переглянути підтримку України, не виправдався, інформує ZN.ua.

США продовжать підтримувати Україну, попри дії Путіна

Сполучені Штати запевнили Україну у підтримці на тлі спроб Росії анексувати Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області.

Держсекретар США Ентоні Блінкен у телефонній розмові з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою наголосив, що допомога Вашингтона збережеться, попри будь-які незаконні крокив президента РФ.

«Подякував США за незмінну підтримку, зокрема за нову допомогу у розмірі $12,35 млрд у сфері безпеки та бюджету. Держсекретар запевнив, що попри будь-які незаконні кроки (Владіміра) Путіна США продовжать підтримувати Україну в нашій справедливій боротьбі», - написав Кулеба.

У поточному телефоні з @SecBlinken, я говорив, що США для його несподіваної допомоги, включаючи останній $12.35 bln в новій безпеки і бюджетної допомоги. Секретарі стверджували, що незважаючи на будь-який Putin's illegal steps, США буде Keep supporting Ukraine в нашому just struggle.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 1, 2022


Ольга Чекіс, ZN.ua





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