США продовжать підтримувати Україну, попри дії Путіна
Розрахунок Кремля на те, що загроза анексії змусить Захід переглянути підтримку України, не виправдався, інформує ZN.ua.
Сполучені Штати запевнили Україну у підтримці на тлі спроб Росії анексувати Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області.
Держсекретар США Ентоні Блінкен у телефонній розмові з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою наголосив, що допомога Вашингтона збережеться, попри будь-які незаконні крокив президента РФ.
«Подякував США за незмінну підтримку, зокрема за нову допомогу у розмірі $12,35 млрд у сфері безпеки та бюджету. Держсекретар запевнив, що попри будь-які незаконні кроки (Владіміра) Путіна США продовжать підтримувати Україну в нашій справедливій боротьбі», - написав Кулеба.
У поточному телефоні з @SecBlinken, я говорив, що США для його несподіваної допомоги, включаючи останній $12.35 bln в новій безпеки і бюджетної допомоги. Секретарі стверджували, що незважаючи на будь-який Putin's illegal steps, США буде Keep supporting Ukraine в нашому just struggle.