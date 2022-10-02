США продовжать підтримувати Україну, попри дії Путіна

Сполучені Штати запевнили Україну у підтримці на тлі спроб Росії анексувати Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області.

Держсекретар США Ентоні Блінкен у телефонній розмові з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою наголосив, що допомога Вашингтона збережеться, попри будь-які незаконні крокив президента РФ .

«Подякував США за незмінну підтримку, зокрема за нову допомогу у розмірі $12,35 млрд у сфері безпеки та бюджету. Держсекретар запевнив, що попри будь-які незаконні кроки (Владіміра) Путіна США продовжать підтримувати Україну в нашій справедливій боротьбі», - написав Кулеба.