Вихід з Лиману для РФ є серйозною тактичною і політичною невдачею — британська розвідка

Це спровокувало ще одну хвилю критики в бік російського військового командування, інформує ZN.ua.

Вихід з Лиману для РФ є серйозною тактичною і політичною невдачею — британська розвідка
© Минобороны РоSSии/t.me

Російські сили, які 1 жовтня покинули Лиман Донецької, ймовірно складались із неукомплектованих підрозділів Західного та Центрального військових округів Росії, а також контингентів добровільно мобілізованих резервістів. Вони зазнали великих втрат, коли відійшли єдиною дорогою з міста, яка все ще була в руках росіян, вважають в розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

В оперативному плані контроль над Лиманом важливий, оскільки через нього проходить ключова дорога через річку Сіверський Донець, за якою Росія намагається зміцнити свою оборону.

«Відхід Росії з Лимана також є значною політичною невдачею, враховуючи, що він розташований у Донецькій області, регіоні, який Росія нібито мала на меті «звільнити» та намагалася незаконно анексувати», - зазначають аналітики.

Виведення російських військ із Лиману призвело до чергової хвилі публічної критики російського військового керівництва з боку високопосадовців.

«Подальші втрати території на незаконно окупованих територіях майже напевно призведуть до посилення цієї публічної критики та посилять тиск на старше командування», - зазначають в розвідці.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 2 October 2022

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— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) October 2, 2022

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Ірина Знась, ZN.ua





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