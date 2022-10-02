Удар РФ по гуманітарній колоні під Запоріжжям: зросло число загиблих

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару російських військ по гуманітарній колоні на околиці міста Запоріжжя зросла до 31 особи. Ще одна важкопоранена жінка померла в лікарні, заявив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у ефірі телемарафону .

"Наразі кількість жертв досягла 31 людини: 30 цивільних і один співробітник поліції, який допомагав тут людям організуватися", – зазначив він.

За даними Старуха, 30 вересня ракети РФ влучили в три різні частини гуманітарної колони – у її початок, середину й кінець, інформує ZN.ua .

"Це було все зроблено свідомо, цілеспрямовано… Це черговий приклад того, що ми маємо справу з терористами і вбивцями", – наголосив очільник ОВА.