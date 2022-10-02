Вікторія Спартц у Конгресі проголосувала проти виділення додаткових $12,3 млрд для України

Американська конгресвумен українського походження ніяк не пояснила свого рішення, інформує ZN.ua.

Конгресвумен українського походження Вікторія Спартц, відома скандалом зі звинуваченнями голови Офісу президента Андрія Єрмака у зв’язках з Росією, проголосувала проти виділення Україні додаткових $12,3 млрд від США. Це зауважив журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш.

«До речі, конгресвумен Вікторія Спартц голосувала проти законопроєкту, куди серед іншого заклали фінансування для України на понад $12 мільярдів»,написав Остап Яриш у своєму Twitter.

До речі, конгресвумен Вікторія Спартц голосувала проти законопроекту, куди серед іншого заклали фінансування для України на понад $12 мільярдів. pic.twitter.com/Exl9u9ntMw

— Ostap Yarysh (@OstapYarysh) October 1, 2022

Йдеться про законопроєкт №6833 про тимчасовий пакет фінансування урядових програм, в якому, серед іншого, передбачена військова та економічна допомога Україні на суму близько $12,3 млрд. У п’ятницю, 1 жовтня, Конгрес США остаточно підтримав його. За нього проголосували усі 220 конгресменів від Демократичної партії та лише 10 республіканців. Вікторії Спартц відповідно немає серед останніх – вона проголосувала проти.

Свого рішення конгресвумен українського походження не пояснила.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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Вікторія Спартц у Конгресі проголосувала проти виділення додаткових $12,3 млрд для УкраїниВікторія Спартц у Конгресі проголосувала проти виділення додаткових $12,3 млрд для України
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