Українські прикордонники захопили бронетехніку РФ під Святогірськом

Українські прикордонники захопили бронетранспортер і бойову машину піхоти російських окупантів поблизу міста Святогірськ Донецької області. Про це повідомила Державна прикордонна служба України в Telegram .

"На Святогірському напрямку прикордонники затрофеїли БМП-2 та БТР-82", – йдеться в пості.

У ДПСУ додали, що наші артилерійські підрозділи "трохи подряпали" ворожу бронетехніку, однак уже скоро її відремонтують. Машини поповнять стрій українських військ.