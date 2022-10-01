Українські прикордонники захопили бронетехніку РФ під Святогірськом

Захисники відремонтують БМП і БТР та використовуватимуть їх на полі бою, інформує ZN.ua.

Українські прикордонники захопили бронетехніку РФ під Святогірськом
© ДПСУ Держприкордонслужба Telegram

Українські прикордонники захопили бронетранспортер і бойову машину піхоти російських окупантів поблизу міста Святогірськ Донецької області. Про це повідомила Державна прикордонна служба України в Telegram.

"На Святогірському напрямку прикордонники затрофеїли БМП-2 та БТР-82", – йдеться в пості.

У ДПСУ додали, що наші артилерійські підрозділи "трохи подряпали" ворожу бронетехніку, однак уже скоро її відремонтують. Машини поповнять стрій українських військ.


Максим Царук, ZN.ua





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