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2022-10-01
Українські прикордонники захопили бронетехніку РФ під Святогірськом
Захисники відремонтують БМП і БТР та використовуватимуть їх на полі бою, інформує
© ДПСУ Держприкордонслужба Telegram
Українські прикордонники захопили бронетранспортер і бойову машину піхоти російських окупантів поблизу міста Святогірськ Донецької області. Про це повідомила Державна прикордонна служба України в
"На Святогірському напрямку прикордонники затрофеїли БМП-2 та БТР-82", – йдеться в пості.
У ДПСУ додали, що наші артилерійські підрозділи "трохи подряпали" ворожу бронетехніку, однак уже скоро її відремонтують. Машини поповнять стрій українських військ.
Максим Царук, ZN.ua