У Казахстані бояться напливу росіян: "Якби справді їм вдалося за 3 дні взяти Київ..."

У Казахстані, куди, рятуючись від мобілізації, втекло понад 100 тис. громадян РФ, ставлення до них неоднозначне.

Про це у прямому ефірі на телеканалі FREEДОМ розповів казахський продюсер, блогер та сценарист Арман Шураєв.

“У нас є регіони, які громадяни Росії вважають своїми історично, і завжди говорять про те, що після України ми обов’язково прийдемо до вас. І якби насправді їм удалося за 3 дні взяти Київ та за 7 днів усю Україну, то вони, звичайно ж, наступного дня були б уже в Північному Казахстані”, — пояснює Шураєв насторожене ставлення казахів до росіян.

За його словами, за тиждень мобілізації до Казахстану прибуло приблизно 100 тис. росіян, і немає гарантії, що серед них немає агентів російських спецслужб.

“Це можуть бути підготовлені хлопці, які за будь-якою командою можуть опинитися на території будь-якої з військових баз, з військових полігонів, яких дуже багато на території Казахстану. Я маю на увазі російських баз. І виявитися вже такою силою, яка може будь-якої миті наробити справ і в нашій країні”, — ділиться побоюваннями блогер.

Він також зазначає, що серед тих, хто приїхав, є ті, хто вагається з відповідями на питання: “Чий Крим?”.

“Насправді дуже багато серед них людей, які, можливо, побоюються за свої життя. Але водночас вони тихо підтримують сепаратистів що в Україні, що в Казахстані. Тому і Казахстан на сьогодні — це Україна зразка 2013 року. У нас теж дуже багато сепаратистів і у владі, і серед військових, і взагалі серед особливо жителів наших північних і східних регіонів, де переважає слов’янське населення”, — коментує Шураєв.