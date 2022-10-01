Розстріл колони мирних громадян під Куп'янськом: нові подробиці від СБУ та моторошні фото з місця

ЗС РФ розстріляли гуманітарну колону цивільних з дітьми у "сірій зоні" між Сватовим та Куп’янськом.

Моторошні деталі трагедії оприлюднив прес-центр Служби безпеки України, інформує Апостроф.

Черговий воєнний злочин ЗС РФ скоїли у Харківській області. Гуманітарна колона цивільних з дітьми була розстріляна загарбниками у "сірій зоні", яка знаходиться між Сватовим Луганської області та деокупованим Куп’янськом.

Зазнчається, що наприкінці вересня ЗС РФ знищили сім автомобілей, в яких перебували мирні мешканці. Напад на гуманітарну колону цивільних, за даними СБУ, вчинила російська ДРГ, яка впритул розстрілювала українців.

"Щонайменше 20 людей загинуло, і серед них – 10 дітей. Звірячий напад на цивільних осіб вчинила диверсійно-розвідувальна група окупантів – вони зі стрілецької зброї майже впритул розстріляли шість стареньких легковиків та одну вантажівку "ГАЗель". Ворог вкотре довів, що його мета – знищення всіх українців, незалежно від віку і статі. Окупанти зазнають поразок на полі бою і від безвиході відповідають на них убивством мирних громадян", - процитував прес-центр в.о. очільника СБУ Василя Малюка.

За фактом розстрілу гуманітарної колони у Харківській області розпочато кримінальне провадження за 2 ст. 438 - орушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством".

Як зазначають у СБУ, наразі правоохоронці встановлюють остаточну кількість жертв, а спеціалісти на місті трагедії проводять експертизи. Декільком громадянам вдалося врятуватися і з ними вже працюють слідчі.

Докази цього воєнного злочину будуть передані для розслідування у Міжнародному кримінальному суді.

Увага, жорстокі кадри! Не рекомендується до перегляду особам молодше 21 року!


Богдан Соловйов, Апостроф





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