У Харківській області виявили обстріляну автомобільну колону: загинуло 20 людей

На місці працюють правоохоронці.

У Харківській області виявили обстріляну автомобільну колону: загинуло 20 людей
© ХОГА

У деокупованому Куп'янському районі Харківської області виявили обстріляну колону з автомобілями. За попередньою інформацію, в автомобілях 20 людей загинули, заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"За попередніми даними, в автомобілях загинули 20 осіб. …. Окупанти завдали ударів по мирних жителях, які намагалися втекти від обстрілів ...на місце виїхали правоохоронці та експерти. Тривають слідчі дії. Деталі з'ясовуються", - зазначив Синєгубов у Telegram.

За інформацією видання "Суспільне", не менше шести цивільних авто знайшли розстріляними та спаленими у "сірій зоні" — на об'їзній дорозі між Куп'янськом та Сватовим. Серед загиблих є дитина.


Анна Конюченко, ZN.ua





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