У Харківській області виявили обстріляну автомобільну колону: загинуло 20 людей

У деокупованому Куп'янському районі Харківської області виявили обстріляну колону з автомобілями. За попередньою інформацію, в автомобілях 20 людей загинули, заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"За попередніми даними, в автомобілях загинули 20 осіб. …. Окупанти завдали ударів по мирних жителях, які намагалися втекти від обстрілів ...на місце виїхали правоохоронці та експерти. Тривають слідчі дії. Деталі з'ясовуються", - зазначив Синєгубов у Telegram.