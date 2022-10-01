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2022-10-01
У Харківській області виявили обстріляну автомобільну колону: загинуло 20 людей
На місці працюють правоохоронці.
© ХОГА
У деокупованому Куп'янському районі Харківської області виявили обстріляну колону з автомобілями. За попередньою інформацію, в автомобілях 20 людей загинули, заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"За попередніми даними, в автомобілях загинули 20 осіб. …. Окупанти завдали ударів по мирних жителях, які намагалися втекти від обстрілів ...на місце виїхали правоохоронці та експерти. Тривають слідчі дії. Деталі з'ясовуються", - зазначив Синєгубов у
За інформацією видання
Анна Конюченко, ZN.ua