Розвідка розсекретила план Лукашенка, на що чекати з боку Білорусі: "Він зробить все, щоб..."

Володимир Путін і Олександр Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко боїться безпосередньо вступати у війну проти України та не допустить цього.

Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю ТСН, коментуючи останню зустріч Лукашенка з російським диктатором володимиром путіним.

"Керівництво рф намагалося вмовити Лукашенка вступити в війну. Там є певний формат, який вони їм запропонували - я не буду його зараз озвучувати, від чого Лукашенко з притаманною йому рисою характеру дуже красиво намагається зпетляти. Тобто він не відмовляється і не погоджується і робить насправді все, щоб це не сталося. Але він боїться цього. Він зробить все, щоб Білорусь туди не вступила", - заявив Буданов.

Очільник ГУР також нагадав, що він раніше вже неодноразово прогнозував, що білоруські війська залучатися до вторгнення до України не будуть, так поки й виходить.

"Згадайте, скільки разів уже ви чули, що вже завтра точно білоруси нападуть. І згадайте, скільки разів я у своїх публічних виступах казав, що вибачте, цього не буде. По різних причинах. Інколи пояснював, а інколи не пояснював, казав, що це спеціальна інформаційна операція. Цього нема", — наголосив керівник української розвідки.

При цьому Буданов допускає, що Білорусь може знову надати свою територію для проходження російських військ, якщо ті знову спробують окупувати північні території України.

Олександр Лукашенко, армія Білорусі


Тарас Галушко, politeka.net





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