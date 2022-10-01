Розвідка розсекретила план Лукашенка, на що чекати з боку Білорусі: "Він зробить все, щоб..."

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко боїться безпосередньо вступати у війну проти України та не допустить цього.

Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю ТСН, коментуючи останню зустріч Лукашенка з російським диктатором володимиром путіним.

"Керівництво рф намагалося вмовити Лукашенка вступити в війну. Там є певний формат, який вони їм запропонували - я не буду його зараз озвучувати, від чого Лукашенко з притаманною йому рисою характеру дуже красиво намагається зпетляти. Тобто він не відмовляється і не погоджується і робить насправді все, щоб це не сталося. Але він боїться цього. Він зробить все, щоб Білорусь туди не вступила", - заявив Буданов.

Очільник ГУР також нагадав, що він раніше вже неодноразово прогнозував, що білоруські війська залучатися до вторгнення до України не будуть, так поки й виходить.

"Згадайте, скільки разів уже ви чули, що вже завтра точно білоруси нападуть. І згадайте, скільки разів я у своїх публічних виступах казав, що вибачте, цього не буде. По різних причинах. Інколи пояснював, а інколи не пояснював, казав, що це спеціальна інформаційна операція. Цього нема", — наголосив керівник української розвідки.

При цьому Буданов допускає, що Білорусь може знову надати свою територію для проходження російських військ, якщо ті знову спробують окупувати північні території України.