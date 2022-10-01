МЗС Данії викликало російського посла через анексію РФ територій України

За час війни МЗС Данії вже вчетверте викликає посла РФ, інформує ZN.ua.

МЗС Данії викликало російського посла через анексію РФ територій України
© Flickr/carl mason

МЗС Данії викликало російського посла Владіміра Барбіна через анексію Росією територій України. На Барбіна чекає розмова з главою МЗС Данії Єппе Кофод, який засудив дії РФ, назвавши анексію «атакою на всі норми та правила», повідомляє DR.

Мета розмови — донести повідомлення, щоб Росія жодним чином не сумнівалася в тому, що Данія думає про анексію чотирьох українських областей.

«Це пряма атака на всі норми і правила, які дозволяють мирно жити країнам, і важливо, щоб ми гостро реагували на це», - підкреслив Кофод.

Глава МЗС Данії також прокоментував новий пакет санкцій проти РФ.

«Ми домовилися зробити це з усіма країнами ЄС, ми домовилися, що у нас буде новий раунд санкцій. Данія працюватиме над найжорсткішими санкціями, восьмим пакетом санкцій ЄС», - заявив він.

«Ми також продовжуємо підтримувати Україну в її оборонній боротьбі», - додав Кофод, наголосивши, що Путіна потрібно зупинити, щоб у Європу повернувся мир, тому Данія продовжить запроваджувати санкції проти Росії та допомагати Україні зброєю.

«РФ анексувала території, які вдвічі перевищують площу Данії. Абсолютно божевільно, що ми бачимо це в Європі. Ми будемо жорстко реагувати, і це буде довга і важка боротьба, але ми будемо продовжувати, поки Україна не відновить свою свободу, Росія не зупиниться і ми зможемо жити в мирі в Європі», – сказав міністр закордонних справ Данії.

За час війни РФ проти України МЗС Данії вже вчетверте викликає Барбіна. Кофод називає це можливістю надіслати Москві однозначний сигнал.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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