МЗС Данії викликало російського посла через анексію РФ територій України

МЗС Данії викликало російського посла Владіміра Барбіна через анексію Росією територій України. На Барбіна чекає розмова з главою МЗС Данії Єппе Кофод, який засудив дії РФ , назвавши анексію «атакою на всі норми та правила», повідомляє DR .

Мета розмови — донести повідомлення, щоб Росія жодним чином не сумнівалася в тому, що Данія думає про анексію чотирьох українських областей.

«Це пряма атака на всі норми і правила, які дозволяють мирно жити країнам, і важливо, щоб ми гостро реагували на це», - підкреслив Кофод.

Глава МЗС Данії також прокоментував новий пакет санкцій проти РФ .

«Ми домовилися зробити це з усіма країнами ЄС, ми домовилися, що у нас буде новий раунд санкцій. Данія працюватиме над найжорсткішими санкціями, восьмим пакетом санкцій ЄС», - заявив він.

«Ми також продовжуємо підтримувати Україну в її оборонній боротьбі», - додав Кофод, наголосивши, що Путіна потрібно зупинити, щоб у Європу повернувся мир, тому Данія продовжить запроваджувати санкції проти Росії та допомагати Україні зброєю.

« РФ анексувала території, які вдвічі перевищують площу Данії. Абсолютно божевільно, що ми бачимо це в Європі. Ми будемо жорстко реагувати, і це буде довга і важка боротьба, але ми будемо продовжувати, поки Україна не відновить свою свободу, Росія не зупиниться і ми зможемо жити в мирі в Європі», – сказав міністр закордонних справ Данії.