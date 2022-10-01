Російського пілота, який бомбив Чернігів, обміняли на українських льотчиків — Буданов

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що російського пілота Алєксандра Красноярцева, який бомбив житлові квартали Чернігова, а навесні потрапив в полон, обміняли на п'ятьох українських військовополонених льотчиків. Про це Буданов розповів під час телемарафону , інформує ZN.ua .

Цей обмін відбувся близько 4-5 місяців тому.

"Льотчика Красноярцева ми обміняли місяців чотири-п'ять тому. Ми його обміняли на наших пілотів, якщо не помиляюся на п'ятьох", – сказав Буданов.