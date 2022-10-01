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2022-10-01
Російського пілота, який бомбив Чернігів, обміняли на українських льотчиків — Буданов
Це сталося близько п'яти місяців тому.
Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що російського пілота Алєксандра Красноярцева, який бомбив житлові квартали Чернігова, а навесні потрапив в полон, обміняли на п'ятьох українських військовополонених льотчиків. Про це Буданов розповів
Цей обмін відбувся близько 4-5 місяців тому.
"Льотчика Красноярцева ми обміняли місяців чотири-п'ять тому. Ми його обміняли на наших пілотів, якщо не помиляюся на п'ятьох", – сказав Буданов.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua