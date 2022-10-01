Російського пілота, який бомбив Чернігів, обміняли на українських льотчиків — Буданов

Це сталося близько п'яти місяців тому.

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що російського пілота Алєксандра Красноярцева, який бомбив житлові квартали Чернігова, а навесні потрапив в полон, обміняли на п'ятьох українських військовополонених льотчиків. Про це Буданов розповів під час телемарафону, інформує ZN.ua.

Цей обмін відбувся близько 4-5 місяців тому.

"Льотчика Красноярцева ми обміняли місяців чотири-п'ять тому. Ми його обміняли на наших пілотів, якщо не помиляюся на п'ятьох", – сказав Буданов.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
Дагестан вийшов на "майдан": готують покришки та коктейлі МолотоваДагестан вийшов на "майдан": готують покришки та коктейлі Молотова
Війська РФ викрали подружжя в Каховці за відмову голосувати на псевдореферендуміВійська РФ викрали подружжя в Каховці за відмову голосувати на псевдореферендумі
ЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищ
Forbes: Лиман став місцем, де жоден солдат Росії не хотів би зараз опинитисяForbes: Лиман став місцем, де жоден солдат Росії не хотів би зараз опинитися
Резніков обговорив з главою Пентагону ситуацію на передовій та «Рамштайн-6»Резніков обговорив з главою Пентагону ситуацію на передовій та «Рамштайн-6»
Блок рекламы


Похожие новости
Подоляк назвав умови переговорів із РФ після спроби анексії українських територійПодоляк назвав умови переговорів із РФ після спроби анексії українських територій
Друг Путіна Земан розкритикував "крадіжку" українських областейДруг Путіна Земан розкритикував "крадіжку" українських областей
МЗС Данії викликало російського посла через анексію РФ територій УкраїниМЗС Данії викликало російського посла через анексію РФ територій України
Глава російського центробанку Ельвіра Набіулліна таки потрапила до списків санкцій США та Великої БританіїГлава російського центробанку Ельвіра Набіулліна таки потрапила до списків санкцій США та Великої Британії
Екс-командир українського корабля виявився зрадником: який термін йому загрожуєЕкс-командир українського корабля виявився зрадником: який термін йому загрожує
Анексія Путіним українських територій стане точкою неповернення — The GuardianАнексія Путіним українських територій стане точкою неповернення — The Guardian
У США звинувачують російського мільярдера, який намагався отримати громадянство для своїх дітейУ США звинувачують російського мільярдера, який намагався отримати громадянство для своїх дітей
Українка здала свого чоловіка-росіянина, який ховається від мобілізації: "Не виплачує аліменти"Українка здала свого чоловіка-росіянина, який ховається від мобілізації: "Не виплачує аліменти"
Литва вдягне в зимову форму 25 тисяч українських захисниківЛитва вдягне в зимову форму 25 тисяч українських захисників
Запропонувала перемир'я з РФ: топ-чиновниця Чернігівської області потрапила у гучний скандалЗапропонувала перемир'я з РФ: топ-чиновниця Чернігівської області потрапила у гучний скандал
Последние новости
Подгружаем последние новости