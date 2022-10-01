Рішення про відмову від переговорів з Росією Путіна є остаточним — Данілов

Учора відбувся перший в історії випадок, коли політичний лідер заявляв про анексію територій в той час, коли його армія з цих територій відходила, інформує ZN.ua.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що рішення української влади відмовитися від переговорів з Росією є остаточним, його одноголосно підтримали на останньому засіданні Радбезу. Про це Данілов розповів під час телемарафону.

Варто наголосити, що йдеться про перемовини з РФ, поки її президентом є Владімір Путін.

"Ми вестимемо переговори тільки з іншим президентом РФ. З цим нелюдом взагалі немає про що говорити", — додав секретар РНБО.

Радник голови ОП Михайло Подоляк під час одного з телеефірів також зазначив, що офіційний Київ ставить хрест на політичній "еліті", яка сьогодні керує Росією.

"Там немає з ким говорити. Ці люди абсолютно відірвані від реальності. Навіщо говорити з Путіним? Він виходить і говорить: "Давайте вести переговори, але ви не будете на цих переговорах говорити про території, які ми захопили військовим шляхом". Про які переговори з ним можна говорити? Людина абсолютно живе в ілюзорному наполеонівському світі, де є тільки він і білий колір стін", – сказав Подоляк.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
Дагестан вийшов на "майдан": готують покришки та коктейлі МолотоваДагестан вийшов на "майдан": готують покришки та коктейлі Молотова
Війська РФ викрали подружжя в Каховці за відмову голосувати на псевдореферендуміВійська РФ викрали подружжя в Каховці за відмову голосувати на псевдореферендумі
ЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищ
Forbes: Лиман став місцем, де жоден солдат Росії не хотів би зараз опинитисяForbes: Лиман став місцем, де жоден солдат Росії не хотів би зараз опинитися
Резніков обговорив з главою Пентагону ситуацію на передовій та «Рамштайн-6»Резніков обговорив з главою Пентагону ситуацію на передовій та «Рамштайн-6»
Блок рекламы


Похожие новости
Подоляк назвав умови переговорів із РФ після спроби анексії українських територійПодоляк назвав умови переговорів із РФ після спроби анексії українських територій
Війська РФ викрали подружжя в Каховці за відмову голосувати на псевдореферендуміВійська РФ викрали подружжя в Каховці за відмову голосувати на псевдореферендумі
Друг Путіна Земан розкритикував "крадіжку" українських областейДруг Путіна Земан розкритикував "крадіжку" українських областей
Путін підписав фейкові "договори" про анексію територій України та закликав Київ до переговорів: головне з виступу диктатораПутін підписав фейкові "договори" про анексію територій України та закликав Київ до переговорів: головне з виступу диктатора
"У Путіна є план": полковник ФСБ повідомив, навіщо Кремлю анексія територій і що буде далі"У Путіна є план": полковник ФСБ повідомив, навіщо Кремлю анексія територій і що буде далі
Заселення солдат РФ у гуртожитки та звільнення через відмову “паспортизації”: деталі зведення ГенштабуЗаселення солдат РФ у гуртожитки та звільнення через відмову “паспортизації”: деталі зведення Генштабу
Ердоган назвав «геополітичні інтереси» перешкодою до миру між Росією та УкраїноюЕрдоган назвав «геополітичні інтереси» перешкодою до миру між Росією та Україною
WP: Провали Путіна руйнують Росію, і він може за це заплатитиWP: Провали Путіна руйнують Росію, і він може за це заплатити
Після ганебного листа до Зеленської Роджер Вотерс звернувся до Путіна через загрозу ядерної війниПісля ганебного листа до Зеленської Роджер Вотерс звернувся до Путіна через загрозу ядерної війни
Залужний назвав дві стратегічні цілі України на початку війни з РосієюЗалужний назвав дві стратегічні цілі України на початку війни з Росією
Последние новости
Подгружаем последние новости