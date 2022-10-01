Рішення про відмову від переговорів з Росією Путіна є остаточним — Данілов
Учора відбувся перший в історії випадок, коли політичний лідер заявляв про анексію територій в той час, коли його армія з цих територій відходила, інформує
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що рішення української влади відмовитися від переговорів з Росією є остаточним, його одноголосно підтримали на останньому засіданні Радбезу. Про це Данілов розповів
Варто наголосити, що йдеться про перемовини з РФ, поки її президентом є Владімір Путін.
"Ми вестимемо переговори тільки з іншим президентом РФ. З цим нелюдом взагалі немає про що говорити", — додав секретар РНБО.
Радник голови ОП Михайло Подоляк
"Там немає з ким говорити. Ці люди абсолютно відірвані від реальності. Навіщо говорити з Путіним? Він виходить і говорить: "Давайте вести переговори, але ви не будете на цих переговорах говорити про території, які ми захопили військовим шляхом". Про які переговори з ним можна говорити? Людина абсолютно живе в ілюзорному наполеонівському світі, де є тільки він і білий колір стін", – сказав Подоляк.