Рішення про відмову від переговорів з Росією Путіна є остаточним — Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що рішення української влади відмовитися від переговорів з Росією є остаточним, його одноголосно підтримали на останньому засіданні Радбезу. Про це Данілов розповів під час телемарафону.

Варто наголосити, що йдеться про перемовини з РФ, поки її президентом є Владімір Путін.

"Ми вестимемо переговори тільки з іншим президентом РФ . З цим нелюдом взагалі немає про що говорити", — додав секретар РНБО.

Радник голови ОП Михайло Подоляк під час одного з телеефірів також зазначив, що офіційний Київ ставить хрест на політичній "еліті", яка сьогодні керує Росією.

"Там немає з ким говорити. Ці люди абсолютно відірвані від реальності. Навіщо говорити з Путіним? Він виходить і говорить: "Давайте вести переговори, але ви не будете на цих переговорах говорити про території, які ми захопили військовим шляхом". Про які переговори з ним можна говорити? Людина абсолютно живе в ілюзорному наполеонівському світі, де є тільки він і білий колір стін", – сказав Подоляк.