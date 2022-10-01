ЗСУ ввійдуть до Криму раніше, ніж прогнозували в США: глава розвідки розкрив, коли закінчиться війна

Війна росії проти України триватиме "не так вже й довго", і до кінця весни 2023-го ЗСУ можуть увійти до Криму.

Такий прогноз дав начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю ТСН.

На його думку, на початку 2023 року війна з рф стихне, а після зими почнеться завершення конфлікту

"Десь наприкінці травня я розповів, яким буде алгоритм дій. Я тоді сказав, що червень для нас буде, на жаль, негарним, трохи втрачатимемо. У липні буде умовний застій. У серпні почнемо потроху рух у бік відновлення своєї території. Взимку війна значною мірою стихне. І після зими почнеться завершення цього конфлікту – виходом на першому етапі на адмінкордони станом на 1991 рік", – вважає Буданов.

Очільник ГУР також висловив упевненість, що Україні вдасться деокупувати Крим до кінця весни 2023 року.

"Американський генерал сказав, що ЗСУ влітку 2023-ого увійдуть до Криму. Це його особиста думка. Він спирається на відомі йому факти. Я спираюсь на ті факти, що відомі мені. Я вважаю, що це все буде не влітку, а до кінця весни. Можливо, трошки раніше. Тут в днях можна помилятися. Головне - алгоритм", — заявив Буданов.

Крім того, начальник ГУР упевнений, що рф зараз не має планів застосувати проти України ядерну зброю. За його словами, ядерна зброя – це "останній аргумент" росії, і в керівництві рф насправді "чітко розуміють, чим це для них закінчиться".