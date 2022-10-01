ЗСУ ввійдуть до Криму раніше, ніж прогнозували в США: глава розвідки розкрив, коли закінчиться війна

Крим, авіабаза, атака, Саки, вибухи

Війна росії проти України триватиме "не так вже й довго", і до кінця весни 2023-го ЗСУ можуть увійти до Криму.

Такий прогноз дав начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю ТСН.

На його думку, на початку 2023 року війна з рф стихне, а після зими почнеться завершення конфлікту

"Десь наприкінці травня я розповів, яким буде алгоритм дій. Я тоді сказав, що червень для нас буде, на жаль, негарним, трохи втрачатимемо. У липні буде умовний застій. У серпні почнемо потроху рух у бік відновлення своєї території. Взимку війна значною мірою стихне. І після зими почнеться завершення цього конфлікту – виходом на першому етапі на адмінкордони станом на 1991 рік", – вважає Буданов.

Очільник ГУР також висловив упевненість, що Україні вдасться деокупувати Крим до кінця весни 2023 року.

"Американський генерал сказав, що ЗСУ влітку 2023-ого увійдуть до Криму. Це його особиста думка. Він спирається на відомі йому факти. Я спираюсь на ті факти, що відомі мені. Я вважаю, що це все буде не влітку, а до кінця весни. Можливо, трошки раніше. Тут в днях можна помилятися. Головне - алгоритм", — заявив Буданов.

Крім того, начальник ГУР упевнений, що рф зараз не має планів застосувати проти України ядерну зброю. За його словами, ядерна зброя – це "останній аргумент" росії, і в керівництві рф насправді "чітко розуміють, чим це для них закінчиться".

Кирило Буданов


Тарас Галушко, politeka.net





Интересные новости
Дагестан вийшов на "майдан": готують покришки та коктейлі МолотоваДагестан вийшов на "майдан": готують покришки та коктейлі Молотова
Війська РФ викрали подружжя в Каховці за відмову голосувати на псевдореферендуміВійська РФ викрали подружжя в Каховці за відмову голосувати на псевдореферендумі
ЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищ
Forbes: Лиман став місцем, де жоден солдат Росії не хотів би зараз опинитисяForbes: Лиман став місцем, де жоден солдат Росії не хотів би зараз опинитися
Резніков обговорив з главою Пентагону ситуацію на передовій та «Рамштайн-6»Резніков обговорив з главою Пентагону ситуацію на передовій та «Рамштайн-6»
Блок рекламы


Похожие новости
Вибухи лунають на головній авіаційній базі в Криму: перші кадри того, що відбуваєтьсяВибухи лунають на головній авіаційній базі в Криму: перші кадри того, що відбувається
Грузія засуджує спробу РФ анексувати території України і ніколи не визнає псевдореферендуми — МЗСГрузія засуджує спробу РФ анексувати території України і ніколи не визнає псевдореферендуми — МЗС
Міноборони Британії проаналізувало удар окупантів по гуманітарній колоні на околиці ЗапоріжжяМіноборони Британії проаналізувало удар окупантів по гуманітарній колоні на околиці Запоріжжя
Глава російського центробанку Ельвіра Набіулліна таки потрапила до списків санкцій США та Великої БританіїГлава російського центробанку Ельвіра Набіулліна таки потрапила до списків санкцій США та Великої Британії
Ми ніколи не визнаємо цю незаконну анексію – заява країн Європейської радиМи ніколи не визнаємо цю незаконну анексію – заява країн Європейської ради
ЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищ
"Коли з космосом не вийшло": стало відомо, кому Путін збирається віддати вкрадені в Україні території"Коли з космосом не вийшло": стало відомо, кому Путін збирається віддати вкрадені в Україні території
У Росії чоловік увірвався до школи та відкрив стрілянину по дітях: фото та відеоУ Росії чоловік увірвався до школи та відкрив стрілянину по дітях: фото та відео
Росія мобілізувала 60 тисяч кримських татар в окупованому КримуРосія мобілізувала 60 тисяч кримських татар в окупованому Криму
У Криму 90% повісток вручають кримським татарам, вони вимушені виїжджатиУ Криму 90% повісток вручають кримським татарам, вони вимушені виїжджати
Последние новости
Подгружаем последние новости