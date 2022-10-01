Ракетний удар по центру Миколаєва: мер показав фото зруйнованої багатоповерхівки

У суботу вранці, 1 жовтня російські війська вкотре обстріляли Миколаїв - мер міста показав фото руйнувань житлового будинку, інформує Апостроф .

Про це йдеться у Telegram-каналі Олександра Сенкевича.

За його словами, ЗС РФ близько 4 години ранку обстріляли мирний квартал обласного центру, а одна з ракет прилетіла до житлового будинку. Ракетний удар по місту було здійснено під час повітряної тривоги.

"Потрапляння до житлового будинку. На місце виїхали всі служби. Усі деталі потім", - написав Сенкевич у своєму Telegram-каналі.

Декількома годинами пізніше він розповів подробиці і опублікував фото руйнувань.

За його словами, ракета С-300 влучила у житловий будинок, зруйнувавши 4 та 5 поверхи. Крім того, постраждали автомобілі, припарковані у дворі. У будинках довкола вилетіли вікна, деякі мешканці отримали легкі травми, постраждалих, на щастя, немає.

Він також зазначив, що на місці прильоту працюють комунальники, вони прибирають територію від уламків та сміття та розчищають дорогу. Проїзд вулицею перекрито.

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