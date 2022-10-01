Окупанти атакували Одещину «Іскандерами». Дві ракети влучили в промисловий об'єкт

На світанку, 1 жовтня, російські загарбники вдарили, ймовірно «Іскандерами», по Одеській області. Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

«Імовірно, дві ракети «Іскандер» влучили в промисловий об'єкт. Пошкоджено електропідстанцію. Зайнялася пожежа в приватному гаражі. Її своєчасно ліквідували. Постраждали кілька будинків навколо об’єкту. Постраждалих немає», – зазначив Братчук.

Він нагадав, що напередодні наші сили ППО збили ворожий безпілотник, який намагався вести аеророзвідку.