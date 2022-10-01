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2022-10-01
Окупанти атакували Одещину «Іскандерами». Дві ракети влучили в промисловий об'єкт
В Одеській ОВА повідомили, чи є постраждалі.
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На світанку, 1 жовтня, російські загарбники вдарили, ймовірно «Іскандерами», по Одеській області. Про це
«Імовірно, дві ракети «Іскандер» влучили в промисловий об'єкт. Пошкоджено електропідстанцію. Зайнялася пожежа в приватному гаражі. Її своєчасно ліквідували. Постраждали кілька будинків навколо об’єкту. Постраждалих немає», – зазначив Братчук.
Він нагадав, що напередодні наші сили ППО збили ворожий безпілотник, який намагався вести аеророзвідку.
Юлія Москаленко, ZN.ua