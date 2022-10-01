Іранські безпілотники зазнавали низки невдач на полі бою і не стали для РФ проривом у війні — Пентагон

США бачили докази того, що іранські безпілотники, які Росія використовує у війни проти України, зазнавали «численних невдач» на полі бою. Про це заявила представниця Міноборони США Саша Бейкер, повідомляє CNN .

«Ми вже бачили деякі докази того, що БПЛА, пов’язані з поставками з Ірану, вже зазнали численних невдач на полі бою в Україні», – зазначила Бейкер.

За словами Бейкер, ці безпілотники не є великим технологічним кроком для Росії у війні.

«Я думаю, ідея про те, що вони представляють якийсь технологічний стрибок, відверто кажучи, просто не має підтвердження в даних», — додала Бейкер.