Іранські безпілотники зазнавали низки невдач на полі бою і не стали для РФ проривом у війні — Пентагон

За словами представниці Міноборони США, ці безпілотники не є великим технологічним кроком для Росії у війні, інформує ZN.ua.

Іранські безпілотники зазнавали низки невдач на полі бою і не стали для РФ проривом у війні — Пентагон
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США бачили докази того, що іранські безпілотники, які Росія використовує у війни проти України, зазнавали «численних невдач» на полі бою. Про це заявила представниця Міноборони США Саша Бейкер, повідомляє CNN.

«Ми вже бачили деякі докази того, що БПЛА, пов’язані з поставками з Ірану, вже зазнали численних невдач на полі бою в Україні», – зазначила Бейкер.

За словами Бейкер, ці безпілотники не є великим технологічним кроком для Росії у війні.

«Я думаю, ідея про те, що вони представляють якийсь технологічний стрибок, відверто кажучи, просто не має підтвердження в даних», — додала Бейкер.

Наприкінці серпня США заявили, що Росія отримала іранські безпілотники, здатні нести зброю. За словами офіційних осіб, росіяни забрали безпілотники з іранського аеродрому та перевезли їх до Росії вантажними літаками в середині серпня.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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