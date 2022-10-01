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2022-10-01
За добу ЗСУ знищили понад 500 окупантів та ворожий вертоліт: зведення щодо втрат
Впродовж минулої доби підрозділам Збройних сил України вдалося ліквідувати 530 російських загарбників.
Свіже зведення щодо втрат ЗС РФ публікує прес-центр Генерального штабу ЗСУ, інформує
Зокрема, як зазначає командування, впродовж минулої доби окупаційні війська втратили 530 солдат та 16 танків.
Окрім цього, за інформацією Генштабу, підрозділи ЗСУ знищили ворожий гелікоптер та 17 бойових броньованих машин ЗС РФ.
В цілому, втрати російських військ впродовж минулої доби склали:
- особовий склад - 530 солдат;
- танки - 16;
- бойові броньовані машини - 17;
- артилерійські системи - 6;
- РСЗВ - 3;
- гелікоптери - 1;
- БПЛА - 6;
- автомобільна техніка та автоцистерни - 18 одиниць.
Найбільших втрат, як зазначено у зведенні Генштабу, російські війська зазнали на Краматорському та Бахмутському напрямках.
Богдан Соловйов, Апостроф