За добу ЗСУ знищили понад 500 окупантів та ворожий вертоліт: зведення щодо втрат

Впродовж минулої доби підрозділам Збройних сил України вдалося ліквідувати 530 російських загарбників.

Свіже зведення щодо втрат ЗС РФ публікує прес-центр Генерального штабу ЗСУ, інформує Апостроф .

Зокрема, як зазначає командування, впродовж минулої доби окупаційні війська втратили 530 солдат та 16 танків.

Окрім цього, за інформацією Генштабу, підрозділи ЗСУ знищили ворожий гелікоптер та 17 бойових броньованих машин ЗС РФ .

В цілому, втрати російських військ впродовж минулої доби склали:

особовий склад - 530 солдат;

танки - 16;

бойові броньовані машини - 17;

артилерійські системи - 6;

РСЗВ - 3;

гелікоптери - 1;

БПЛА - 6;

автомобільна техніка та автоцистерни - 18 одиниць.

Найбільших втрат, як зазначено у зведенні Генштабу, російські війська зазнали на Краматорському та Бахмутському напрямках.