У США прокоментували наміри України якнайшвидше приєднатися до НАТО

У Вашингтоні підтримують політику «відчинених дверей», але вважають, що зараз не найкращий час обговорювати це питання, інформує ZN.ua.

У США прокоментували наміри України якнайшвидше приєднатися до НАТО
© Flickr/White House

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван вважає, що питання вступу України до НАТО зараз не на часі, важливішою є практична підтримка країни у боротьбі з російською агресією.

«Прямо зараз, на наш погляд, найкращий спосіб для нас підтримати Україну полягає у практичній підтримці на землі. А процесом у Брюсселі варто займатися іншим часом», - наголошує Саліван.

За словами Саллівана, Сполучені Штати, як і раніше, підтримують політику «відчинених дверей» Альянсу. Радник президента США також підкреслив, що будь-яке рішення щодо членства в НАТО повинно прийматися консенсусом 30 союзників, а також країнами, які хочуть приєднатися.


Ольга Чекіс, ZN.ua





Интересные новости
Дагестан вийшов на "майдан": готують покришки та коктейлі МолотоваДагестан вийшов на "майдан": готують покришки та коктейлі Молотова
Війська РФ викрали подружжя в Каховці за відмову голосувати на псевдореферендуміВійська РФ викрали подружжя в Каховці за відмову голосувати на псевдореферендумі
ЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищ
Forbes: Лиман став місцем, де жоден солдат Росії не хотів би зараз опинитисяForbes: Лиман став місцем, де жоден солдат Росії не хотів би зараз опинитися
Резніков обговорив з главою Пентагону ситуацію на передовій та «Рамштайн-6»Резніков обговорив з главою Пентагону ситуацію на передовій та «Рамштайн-6»
Блок рекламы


Похожие новости
Грузія засуджує спробу РФ анексувати території України і ніколи не визнає псевдореферендуми — МЗСГрузія засуджує спробу РФ анексувати території України і ніколи не визнає псевдореферендуми — МЗС
"Вони всі зігували, "Heil Putler!": Кислиця прокоментував церемонію анексії територій України та вето Росії в Радбезі ООН"Вони всі зігували, "Heil Putler!": Кислиця прокоментував церемонію анексії територій України та вето Росії в Радбезі ООН
"Вся надія на Дугласа": окупанти побоюються, що за НАТО підуть воювати Шварценеггер та Сталлоне, Еллерт насмішив перехопленням"Вся надія на Дугласа": окупанти побоюються, що за НАТО підуть воювати Шварценеггер та Сталлоне, Еллерт насмішив перехопленням
МЗС України закликає РФ негайно звільнити гендиректора Запорізької АЕСМЗС України закликає РФ негайно звільнити гендиректора Запорізької АЕС
МЗС Данії викликало російського посла через анексію РФ територій УкраїниМЗС Данії викликало російського посла через анексію РФ територій України
Пінчук: Страшне минуле і небезпечне сьогодення зобов'язують НАТО не відвернутися від заявки УкраїниПінчук: Страшне минуле і небезпечне сьогодення зобов'язують НАТО не відвернутися від заявки України
Туреччина не визнає незаконної анексії чотирьох областей України – МЗС країниТуреччина не визнає незаконної анексії чотирьох областей України – МЗС країни
Росіяни погрожують працівникам ЗАЕС звільненням у випадку відмови працювати на «Росатом» — представник України в МАГАТЕ
Заява Зеленського про вступ до НАТО стала несподіванкою для адміністрації Байдена — POLITICOЗаява Зеленського про вступ до НАТО стала несподіванкою для адміністрації Байдена — POLITICO
Пропозицію України щодо членства в НАТО більше неможливо ігнорувати – ЖовкваПропозицію України щодо членства в НАТО більше неможливо ігнорувати – Жовква
Последние новости
Подгружаем последние новости