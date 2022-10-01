У США прокоментували наміри України якнайшвидше приєднатися до НАТО

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван вважає, що питання вступу України до НАТО зараз не на часі, важливішою є практична підтримка країни у боротьбі з російською агресією.

«Прямо зараз, на наш погляд, найкращий спосіб для нас підтримати Україну полягає у практичній підтримці на землі. А процесом у Брюсселі варто займатися іншим часом», - наголошує Саліван.