У США прокоментували наміри України якнайшвидше приєднатися до НАТО
У Вашингтоні підтримують політику «відчинених дверей», але вважають, що зараз не найкращий час обговорювати це питання, інформує
Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван вважає, що питання вступу України до НАТО зараз не на часі, важливішою є практична підтримка країни у боротьбі з російською агресією.
«Прямо зараз, на наш погляд, найкращий спосіб для нас підтримати Україну полягає у практичній підтримці на землі. А процесом у Брюсселі варто займатися іншим часом», -
За словами Саллівана, Сполучені Штати, як і раніше, підтримують політику «відчинених дверей» Альянсу. Радник президента США також підкреслив, що будь-яке рішення щодо членства в НАТО повинно прийматися консенсусом 30 союзників, а також країнами, які хочуть приєднатися.