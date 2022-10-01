Україна повернула з окупованих територій тіла ще 564 захисників

За п’ять місяців Україні вдалося повернути з тимчасово окупованих територій тіла 564 загиблих військових, повідомив уповноважений з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, Олег Котенко.

Також із зони бойових дій і моргів повернули тіла 2 026 загиблих воїнів. Місцезнаходження 492 вбитих відомо, однак вони поки що залишаються на окупованій території.

Зниклими безвісти вважаються 4 390 людей, їх розшукують. Близько 12-15% зниклих – цивільні особи, уточнив Котенко та наголосив, що цю цифру не можна вважати коректною.

«Коли ми зможемо вийти на конкретну цифру? Тільки після нашої перемоги, коли ми виженемо ворога з нашої території, і тоді ми матимемо чітке розуміння, скільки людей у нас перебуває в розшуку», - наголосив уповноважений.

Зараз пошук зниклих безвісти проводиться постійно, до розшуку залучено сім пошукових груп, які працюють на херсонському, запорізькому і донецькому напрямках. На харківському напрямку пошуковці вже відпрацювали більшість локацій.

За даними офісу уповноваженого, є підтвердження перебування у полоні 2 200 українських захисників. Це дані, які мають повне підтвердження від міжнародних організацій чи за фотодоказами Росії.