Україна повернула з окупованих територій тіла ще 564 захисників
Загалом із зони бойових дій повернули понад дві тисячі загиблих воїнів. На окупованій території залишаються ще 492 загиблі, інформує
За п’ять місяців Україні вдалося повернути з тимчасово окупованих територій тіла 564 загиблих військових,
Також із зони бойових дій і моргів повернули тіла 2 026 загиблих воїнів. Місцезнаходження 492 вбитих відомо, однак вони поки що залишаються на окупованій території.
Зниклими безвісти вважаються 4 390 людей, їх розшукують. Близько 12-15% зниклих – цивільні особи, уточнив Котенко та наголосив, що цю цифру не можна вважати коректною.
«Коли ми зможемо вийти на конкретну цифру? Тільки після нашої перемоги, коли ми виженемо ворога з нашої території, і тоді ми матимемо чітке розуміння, скільки людей у нас перебуває в розшуку», - наголосив уповноважений.
Зараз пошук зниклих безвісти проводиться постійно, до розшуку залучено сім пошукових груп, які працюють на херсонському, запорізькому і донецькому напрямках. На харківському напрямку пошуковці вже відпрацювали більшість локацій.
За даними офісу уповноваженого, є підтвердження перебування у полоні 2 200 українських захисників. Це дані, які мають повне підтвердження від міжнародних організацій чи за фотодоказами Росії.